銀行獨寵年收百萬「優貸族」　利率2.42％輾壓高薪族

▲▼房仲,看屋照,帶看,賞屋,購屋族,買房,示意圖 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲2025年全台買賣移轉量降至8年新低，平均房貸利率上升、核貸成數下降，銀行最愛年收100萬元~200萬元的族群。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

受到限貸令影響，2025年全台買賣移轉量降至8年新低。2024年第三季樣本數原有6萬多件，2025年同期僅剩3萬7747件，減幅達38％。同期間，平均房貸利率從2.23％上升至2.44％，平均核貸成數則由73.6％下滑至71.8％。

2025年全台買賣移轉量降至8年新低，平均房貸利率上升、核貸成數下降，換句話說若購買總價1000萬元的房屋，晚一年入手，自備款得多準備近20萬元，且每月利息負擔也更重，讓貸款族壓力明顯增加。

進一步分析不同年收入層級的貸款條件，以年收100萬元~200萬元的族群最受青睞，2025年第三季平均房貸利率為2.42％，比年收入百萬以下的2.45％更低，甚至優於年薪超過300萬元族群的2.49％，堪稱現行市場上的「優貸族」。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐指出：「貸款申請能否過關，主要取決於房屋本身條件以及申請人財力。隨著新青安政策補貼進入尾聲、各大銀行嚴格執行限貸令，審核標準拉高，還款能力有限的小資族購屋門檻變高，申貸意願和過件率雙雙受挫。」

▲▼ 。（AI協作圖／記者陳筱惠製作，經編輯審核）

▲在限貸令與資金控管壓力下，銀行內部對房貸案件的篩選更重視收入結構穩定度、負債比與物件流通性 。（AI協作圖／記者陳筱惠製作，經編輯審核）

張旭嵐補充：「若過去用低自備款買預售屋，近期交屋卻遇上限貸令，若無法通過新青安條件，只能轉向民間銀行尋求利率較高的首購貸款，導致房貸利率有上升趨勢。而年收入超過200萬元的買家，常購高價住宅，若房屋估價不如預期，貸款成數也會被壓低。」

銀行房貸專員則是透露：「在限貸令與資金控管壓力下，銀行內部對房貸案件的篩選機制已明顯轉變，更重視收入結構穩定度、負債比與物件流通性，『現在不是想貸就貸，銀行寧願少做，也不想承擔風險。』」

觀察申貸分布，2025年第三季年收百萬以下族群仍佔市場主力，達57％，但較前一年同期減少1.7％；年收100萬元~200萬元族群占比則從28.5％升至30.1％，年收300萬元以上族群也從5.7％微增至5.9％。

張旭嵐認為：「年收破百萬元的族群，收入穩定、負債比低，購屋多以千萬元左右中小坪數為主，政策影響較小，是銀行眼中的優質客戶。」

第一建經研究中心副理張菱育則分析，資金緊縮下，房貸「利率高、成數低」成為新常態，中高總價產品負擔加重，市場流動性下滑。今年新青安補助即將屆滿，若政府順利推出「新青安2.0」，有機會維繫小資族買氣，預期2026年房市主流仍為總價千萬元上下的首購宅。

