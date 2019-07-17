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預算NG大公開…你中標了嗎？了解需求才能省大錢

ETtoday房產雲

作者：幸福空間

遇到裝修預算有限時，許多人喜歡問「哪裡有便宜的裝潢」，但裝修是許多服務堆砌成的結果，總總的工法、材質與服務都是一分錢一分貨，因此與其在設計師的報價上東砍砍西砍砍，不如提出實際的裝修預算，讓設計師給出專業而且省預算的解決方案。

當然，在貨比三家時，除了了解設計師功力、找到適合你的設計師之外，屋主更需要了解的是自身的需求，只有越了解自己家真正需要什麼，或者說能夠不要什麼，才能將預算花在刀口上。

下面小編從設計師的經驗分享中，整理了幾個看起來很必要，其實也可以不需要的裝修，給各位預算有限的屋主們，面對節省預算難題，到底可以從哪些層面下手。

01預算NG：裝潢就是要全部拆了再做才能讓風格一致、格局更合適

利用現有的資源絕對是精省裝修預算的一大重點，而功力深厚的設計師總是能在現有基礎上找出合適的美感方案。

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▲經濟獨立的單身女子在購屋後僅存的裝修預算不足百萬，在不動格局的前提下，專業的設計者將預算分配著重在屋況處理與風格改造上，保留多年老屋的部分基礎，在新舊之前創造出截然不同的生活風格。

空間中既有的地板、門片、廚具收納、磁磚，或者家中既有的衣櫃、桌子能否沿用，都是節省預算的重點，若是原先的風格不喜歡，可以請設計師提供重新塗刷、拆去門板改為開放式使用的方式重新利用家具，沙發或床鋪也可以透過軟裝布置來改變風格。

另外，在裝修預算中，改格局通常是花費預算的大項目，即使是拆掉一面牆，也需要重新裝修牆面、地板，近年來許多設計都強調開放空間的自由度，但在預算有限的情況下，利用原來的格局去分配生活機能是比較理想的安排。

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02預算NG：隔壁二嬸家的和室可以當客房又可以收納，也給我來一個

針對家中的書房、未來的小孩房，這些格局中多餘、預留的空間，在不動格局的情況下，許多人會選擇做成可收納的架高地板和室，或者近年來流行做成可當客房使用的多功能書房。

但現實中，和室、書房這些閒置非必要機能空間，若是沒有經常有訪客來訪、在家辦公、明確的生育計畫等等必要的使用需求，最終下場往往還是淪為家中的儲物間，而且使用的方式經常是將雜物隨手一擺，很少會勤勞的使用到地板下儲物空間，甚至會發現預先施作的收納格局，尺寸根本無法收納想收納的電器雜物，往往客人來了也因為雜物過多很難安排入住，最終淪為家中的儲物間。

既然最終的結果都是儲物間，與其用人云亦云的機能來增加裝修成本，不裝修才是最節省、最有彈性空間的裝修方式，未來有機能需求時，不論是再裝修或添購家具都是很好的解決方案。

03預算NG：東西很多，櫃子就是走到哪做到哪，做好做滿才夠收納

收納固然是家中的重要課題，但在預算有限的狀況下，櫃體的「板材」則是能省則省，想精省預算的屋主可以透過家中物品「斷捨離」的概念，進一步思考收納櫃的必要性，像是：

A.明明沒有什麼收藏品，客廳一定要做展示櫃?

B.廚房已經做了很多收納，餐桌一定要做成下方可收納的中島?

C.空間中已有生活備品的儲物空間，浴室是否還要多做一個浴櫃?

D.衣櫃一定要方方正正，收納隔間越多越好，能不能是兩個掛桿加上兩片拉門，櫃身通通不要?

透過以上這樣「斷捨離」的思考，不難發現其實家中許多的收納，在裝修階段都是想像大於需要，要做這樣的收納量評估，不妨可以從現有的收納習慣與生活物品開始詳列清單，讓設計師幫您配置出適合的收納方案。

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▲年輕夫妻與孩子的第一個家，有限的預算內，同樣在不動格局的條件下，利用系統櫥櫃、搭配少許的天花板施作、色彩營造及家具擺設，以既有的白色調為基底，輔以家具的原木溫潤，從玄關至餐廳充裕的收納規劃，讓客廳能夠擁有窗明几淨的寬適感，打造出溫馨寬敞但又能兼顧收納機能的親子空間。

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關鍵字：幸福空間預算裝修

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