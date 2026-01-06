房價搭電梯、薪資爬樓梯　家戶分裂引爆「蝸居潮」

▲台中市家戶人數每戶平均僅2.46人，且所有行政區已經低於3人。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

台中穩居全台第二大城，截至2025年底總人口已達286.8萬人，但實際觀察，房市正面臨「家戶結構劇變」與「金融管制衝擊」的雙重夾擊，讓每戶平均僅2.46人，讓台中市呈現「人口成長、家戶數激增」的奇特現象。信義房屋專家認為，台中恰好碰上前幾年房價大幅上漲，購屋民眾只能用居住空間換取預算空間。

《地產詹哥老實說》EP290／蛋黃區不再是保值首選？ 帥過頭：想翻身要去「大家看不起的地方」

[廣告]請繼續往下閱讀...

台中市家戶人數每戶平均僅2.46人，且所有行政區已經低於3人，正心不動產市場研究室協理陳孟筠指出：「台中市呈現人口成長趨緩、家戶數激增的奇特現象，尤其2025年家戶數衝上116.8萬戶，年增約6萬戶，創下歷史新高。」

這種「家戶分裂」趨勢主因於晚婚、高齡獨居，以及政策誘導之下（如新青安貸款、自住稅率資格）導致的技術性分戶。陳孟筠分析，當「個體主權」取代「團體生活」，社會消費將從育兒經濟轉向「寵物經濟」與「單人訂閱制」，住宅需求也隨之從傳統大宅全面轉向精緻小宅。





▲人口結構改變，社會消費將從育兒經濟轉向「寵物經濟」與「單人訂閱制」，住宅需求也隨之從傳統大宅全面轉向精緻小宅。（圖／記者陳筱惠攝）

但陳孟筠指出：「房價漲幅如同搭電梯，而所得成長僅如爬樓梯，兩者缺口持續擴大。為了符合預算總價，購屋者被迫忍受「蝸居」現況。」

尤其2025年受限於銀行放款保守及第七波信用管制，台中房市動能明顯受挫，推案金額縮水至4176.8億元，年減逾1600億元，推案戶數則降至1.8萬戶，中斷了連續6年的擴張紀錄。

在成屋市場方面，買賣移轉棟數為4萬2490棟，年減達22.7%，創下近7年最低。陳孟筠表示，在高房價與限貸令雙重壓力下，買方進場意願已達臨界點。儘管如此，北屯區仍憑藉重大建設吸引力，以千億案量蟬聯榜首，成為建商的「保命防線」。

▲2025年家戶數衝上116.8萬戶，年增約6萬戶，創下歷史新高，但家戶數卻降低。（圖／記者陳筱惠攝）

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示：「小宅化擴散中南部有許多背景原因，除了住宅成員的結構改變，又恰好碰上前幾年房價大幅上漲，購屋民眾只能用居住空間換取預算空間。」

曾敬德認為：「近幾年北部開發商複製過往操作經驗，在中部市場大舉推案時，為了壓低總價、提高去化速度，普遍選擇縮小室內空間尺度，將產品設定在消費者「看得到、買得起」的價格帶內，也是主因之一。」

《地產詹哥老實說》EP290／蛋黃區不再是保值首選？ 帥過頭：想翻身要去「大家看不起的地方」



信義房屋更多相關新聞



