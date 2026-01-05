ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

最愛什麼公設？房產達人首推「2項」太實用　爆一票屋主共鳴

▲單月租金15萬，台中最貴豪宅公設曝光。（圖／記者游瓊華攝）

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者游瓊華攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

現在公設種類繁多，運動娛樂、生活文教、餐飲類型都有。房產專家何世昌就在粉專指出，雖然大樓社區公設比過高容易受詬病，但若規劃得宜，確實能提升生活品質，好奇網友覺得哪些公共設施最有必要、使用率最高？貼文曝光後引發大量討論，而他也點名心中「最好用的公設首選」。

何世昌在文中列出多達三大類、數十項公設選項，從游泳池、健身房、KTV、電影院、兒童遊戲區，到冷藏包裹室、垃圾冷藏室、公共廚房、洗衣房、訪客客房與充電區等，幾乎涵蓋現今新建案常見規劃。他指出，好的公設確實能加分，但前提是「用得到、常使用」，否則只會成為管理費負擔。

房產達人最推「冷藏包裹室、垃圾冷藏室」

談到個人最推薦的設施，何世昌毫不猶豫點名，「我覺得最好用的首推（甲）冷藏及冷凍包裹室、（乙）垃圾冷藏室。」畢竟隨著生活型態改變，網購與外送成為日常，包裹冷藏與垃圾冷藏不只實用，也能大幅提升居住便利性與整潔度。

他也提到，近年不少社區規劃半日或全日餐廳，住戶繳交的管理費可轉為點數折抵餐飲費用，「多數都覺得很實用」。此外，計費式公共充電區、公共廚房與洗衣房也頗受好評，其中公共廚房「使用率高得驚人」，可能正好滿足現代人想下廚、烘焙，卻不想弄亂家裡的需求；部分高級社區的訪客客房，實際使用率同樣不低。

一票愛健身房　家長愛遛小孩

貼文一出，大票網友也共鳴，「只需要甲、乙就夠了。」其他人則紛紛熱論，「其實健身房30年的費用約30萬，比電梯大樓便宜30至100倍」、「我喜歡健身房、兒童遊戲區、溫水游泳池、KTV、訪客停車位」、「下雨天不知道要帶小孩去哪，如果社區有兒童遊戲區，最好是室內的，這樣就不用煩惱。」

有旅居日本的網友分享，認為最實用的有三種公設，「每層樓乾淨的垃圾集中區、大量宅配箱、可載大型家具的專用貨梯，其餘都不實用。」也有人表示，「公設多，最後都是管理費在燒」、「公設就是一個吵架的地方，然後維護費很貴」、「現實是，沒有甚麼公設社區的公設比和管理費，幾乎都比有很多公設的還高。」

