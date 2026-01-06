科技業領台股站3萬點　4大科學園區周邊房價反走跌

記者項瀚／台北報導

半導體龍頭領漲，台股站上3萬點，但觀察台灣5大科學園區週邊房價，其中4區房價下跌，其中中科沙鹿區大跌超過1成。僅嘉義科學園區的太保、朴子仍維持漲勢。

▲半導體龍頭領漲，台股站上3萬點，但觀察台灣5大科學園區週邊房價，其中4區房價下跌。（圖／記者施怡妏攝）

昨（5日）在半導體龍頭帶動下，台股全面飆漲，不過相對股市熱潮，與半導體龍頭相關房市卻表現冷淡。住商機構根據實價登錄統計，半導體龍頭所在的新竹科學園區、中部科學園區台中園區、南部科學園區台南園區及楠梓產業園區等4大園區中，周邊房市2025年皆呈凍漲或是跌勢。

以新竹科學園區周邊為例，新竹市房價雖呈現持平，惟過往為一級房市熱區的新竹縣竹北市，房價則微幅下修2.8%。至於中部則呈現較大波動，如台中市沙鹿區出現10.8%的明顯跌幅。

南二都方面，以台南園區周邊跌勢較明顯，其中善化區房價更修正達6.5%。而楠梓產業園區周邊的橋頭、仁武區，房價下滑力道也達到3%以上。

▲半導體龍頭進駐區域成屋平均成交單價。（圖／住商提供）

然而，在這波科技園區房市盤整潮中，南部科學園區嘉義園區周邊行政區卻逆風飆升，其中嘉義縣太保市2025年平均房價較前1年大漲41.3%，朴子市也有9.5%的漲幅。

住商不動產嘉義故宮南院加盟店東吳宗翰分析：「過往嘉義園區周邊中古房市長期穩定，近期高鐵特區周邊開發逐漸起色，除有半導體產業鏈進駐，也吸引多個品牌建商插旗，加諸未來還有OUTLET將設於高鐵站前，讓周便房市價量齊揚，未來隨著利多消息持續發酵，當地房市仍有期待空間。」

整體而言，大家房屋企劃研究室公關襄理賴志昶表示，近期台股表現強勢，但過往「股房連動」效應，在政府打房、限貸之下已逐漸鈍化，而過往置產族群習慣「跟著園區買房」，但從數據可發現，房價過熱的區域已進入高原期，市場上揚力道有限。

東森房屋研究中心經理葉沛堯表示：「這波股市正處大多頭，投資置產資金明顯流入股市，而房市受限政策壓抑，未來股市獲利了結資金應也不會馬上轉入房市，2026年房市仍屬自用當道市場。」

