牆面刷對色就差很多！男星分享居家配色心法：點名最愛「黑色」

▲牆面刷對色就差很多！男星分享居家配色心法，空間帶來全然不同的氛圍 。（圖／記者王威智攝）

記者王威智／綜合報導

替牆面換個顏色，就能為居家空間帶來全然不同的氛圍！

想替家中換個新氣象，其實不必大動工程，一桶油漆就能帶來立竿見影的改變。然而，面對滿牆色票，「房間到底該刷什麼顏色？」往往成了最讓人猶豫的一題。

Netflix 人氣實境節目《酷男的異想世界》明星、同時也是室內設計師的鮑比·伯克（Bobby Berk），近日透過 Instagram 短片親自回應粉絲最常私訊他的色彩疑問，從情緒心理到空間氛圍，分享不同顏色如何悄悄影響生活感受，也再次展現他兼具風格與實用性的設計觀點。

在鮑比眼中，綠色是最能為空間注入生命力的色彩，「它是一種能讓身體與心靈自然產生共鳴的顏色」，有助於放鬆情緒、找回平衡；而明亮的黃色則自帶能量，不僅能提振心情，也常被運用在醫療空間中，讓人感覺更有精神、更有活力。

▲綠色被視為最能為空間注入生命力的色彩，不僅讓身體與心靈自然產生共鳴，也能為居家氛圍帶來放鬆與平衡感 。（圖／記者王威智攝）

至於橘色，鮑比形容它帶著溫暖的大地氣息，讓他聯想到美國塞多納（Sedona）的壯麗山景，「我一直很喜歡大地色系，因為它們能營造出真正『回到家』的感覺」。

談到最具話題性、也最能展現個人風格的選擇，鮑比毫不避諱地點名黑色。長期關注《酷男的異想世界》的觀眾，對他大膽運用黑色牆面的設計手法並不陌生。他直言，黑色不僅時髦，更能創造強烈對比，「它能讓家具與裝飾瞬間跳出來，整個空間立刻變得有層次、有質感」。

不過，並非每種顏色都適合大面積上牆。鮑比提醒，紅色屬於情緒刺激較強的色調，若本身容易焦慮，並不建議整面牆使用，但作為沙發、抱枕或單品點綴，仍能恰到好處地提升空間亮點。

他也再次強調，挑選牆面顏色時，除了追隨流行趨勢，更應回到自身感受。「顏色會影響情緒狀態，如果正處於低能量、焦慮或憂鬱時期，有些顏色可能讓情況加劇，但也有些顏色能帶來安定與療癒。」

最後，鮑比鼓勵大家放下對「標準答案」的執著，選擇真正讓自己感到快樂、自在的色彩，「畢竟家，是每天生活其中的地方，顏色帶來的感受，遠比你想像得更重要。」