2026房市高唱「碎心戀」　顏炳立：炒過頭區將跌10%





▲戴德梁行董事總經理顏炳立認為，2026年央行不會鬆綁第七波管制。（圖／記者項瀚攝）

記者項瀚／台北報導

「房市冷卻、消除民眾對價格的預期上漲心理，央行做到了。但價格沒有明顯掉下來，民怨仍在，估2026年央行不會鬆綁第七波管制。」戴德梁行董事總經理顏炳立說。但同時，經濟表現也是房市光明燈，他認為，2026年交易量不會更糟，將呈現量平、價緩修格局。

《地產詹哥老實說》EP290／蛋黃區不再是保值首選？ 帥過頭：想翻身要去「大家看不起的地方」

[廣告]請繼續往下閱讀...

戴德梁行董事總經理顏炳立表示：「央行管制走滾動式調整，消除民眾對價格的預期上漲心理、市場冷卻，都做到了。但價格還是沒有掉下來，民怨還是在，央行就不會動，且在這1年中，沒有太多小建商出問題、傷害沒有從『從點變成線』，估2026年央行鬆綁機率不高。」

顏炳立直言：「2026年市場存在一個『等』字，等價、等量、等買氣、等政策。」他認為：「房市價要先降、量才會出來，房市才會有信心。」

關於近日台股站上3萬點，顏炳立表示：「市場資金轉動速度快，資金會追尋最熱的標的，而受到政策影響，錢早已離開房地產。」不過他也表示：「經濟、資金、政策是房地產榮枯的光明燈，當前經濟強，科技業還是賺錢，假使2026年央行沒有鬆綁，房市也不至於明顯更糟。」

顏炳立表示：「2025年買賣移轉棟數約26萬棟，還高於2016年的24.5萬棟，因此不算大失溫，預計2026年交易量與去年將差不多，交易量持穩，土地市場降溫，房價緩修。」

價格方面，顏炳立再度強調：「這幾年炒作過頭的蛋白區、蛋殼區，房價將修正10％左右，而蛋黃區則有相對穩定，價格頂多修正5％上下。」至於預售，他說：「除非建商是早期取得的土地，成本較低，才比較有讓利空間。」

顏炳立以一曲《碎心戀》代表2026年房市，他說：「價格碎了、交易量碎了、信心碎了。」

▲2013~2026年買賣移轉棟數及代表詞。（圖／記者項瀚攝）

《地產詹哥老實說》EP290／蛋黃區不再是保值首選？ 帥過頭：想翻身要去「大家看不起的地方」