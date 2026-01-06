ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

設計師的6大臥室秘訣　打造五星級飯店睡眠感

▲▼ 。（圖／記者王威智攝）

▲設計師的6大臥室秘訣，打造五星級飯店睡眠感 。（圖／記者王威智攝）

記者王威智／綜合報導

想讓臥室擁有五星級飯店的舒適與質感，從來不靠浮誇裝潢，而是藏在那些看似微小、卻每天真實影響生活的細節裡。只要掌握床品、色彩、氣味與收納的節奏，就能讓日常起居空間，自然流露精品飯店般的從容氛圍。

1｜從一張「看起來就很好睡」的床開始

打造飯店式臥室，關鍵在於抓對核心元素：把真正的「飯店級寢具」帶回家。高端飯店之所以偏好白色，不只是因為好看，而是它能第一時間傳遞乾淨、放鬆與安心感。棉與聚酯混紡的床單，搭配 180 至 200 支的平織面料，觸感乾爽、耐洗不易皺，四季皆宜，是飯店最常見、也最實用的選擇。再換上無鈕扣、拉鍊式的羽絨被套，線條俐落、整理省心，床尾隨性疊放一條毛毯，就能在簡約中拉出層次，讓臥室瞬間多了精品飯店的從容氣場。

2｜用圖案與材質，替空間加一點時尚態度

飯店感並不意味著無聊。建議以自己真正喜歡的花卉或幾何圖騰作為視覺起點，從床單、抱枕延伸到局部牆面，並搭配天鵝絨、織品等材質，讓空間更有層次。

一兩件醒目的設計單品就夠，像手繪花藝或絨布抱枕，都能讓臥室多一點時尚雜誌感，而不是樣品屋。

▲▼ 。（圖／記者王威智攝）

▲以花卉與幾何圖騰點亮床鋪層次，一兩件絨布單品就能打造不無聊的飯店級時尚感 。（圖／記者王威智攝）

3｜色彩一致，奢華自然發生

高級感從來不是顏色多，而是顏色對。以主圖案為核心，延伸至牆面、窗簾與地毯，藍綠色調搭配黃銅或霧金屬件，能讓空間在柔和中保有力量。燈具同樣重要，帶有調光功能的設計，能讓臥室在白天清爽、夜晚溫柔，光影本身就是最好的裝飾。

4｜讓氣味，成為回家的一部分

你是否曾經走進豪華飯店的客房或接待區，被那裡的香氛所吸引？臥室是讓人放鬆與休息的場域，建議挑選佛手柑、檀香與薰衣草，是最能喚起放鬆感的香氛組合。不論是蠟燭、擴香器或精油機，只要氣味乾淨、不過度濃烈，就能在開門那一刻，讓身體自動切換成「休息模式」。

▲香氛讓回家瞬間切換成五星級放鬆模式。（圖／資料照片）

5｜少一點東西，空間自然貴起來

真正的飯店感，來自「看不到雜亂」。床頭櫃只留下書、手機與一杯水，其餘通通進收納。雙側床頭櫃、充足衣櫃與隱藏式收納，是維持高級感最實際的方法，因為整潔，本身就是一種奢華。

6｜留一點只屬於你的個性

最後，也是最關鍵的一步：讓空間有「你」。一幅攝影作品、一盞造型燈、一件帶故事的藝術品，就足以讓臥室從「像飯店」，進化成「你會想一直住的飯店」。裝飾不必多，但一定要真。

五星級飯店的迷人之處，不在於距離生活多遠，而在於它提醒我們：好好睡覺，也是一種生活態度。當臥室開始對你溫柔，日子自然就慢了下來。

關鍵字：臥室設計室內設計居家改造五星級飯店感床品挑選香氛空間居家收納時尚生活居家美學家居靈感

