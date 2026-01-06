▲設計師的6大臥室秘訣，打造五星級飯店睡眠感 。（圖／記者王威智攝）

記者王威智／綜合報導

想讓臥室擁有五星級飯店的舒適與質感，從來不靠浮誇裝潢，而是藏在那些看似微小、卻每天真實影響生活的細節裡。只要掌握床品、色彩、氣味與收納的節奏，就能讓日常起居空間，自然流露精品飯店般的從容氛圍。

1｜從一張「看起來就很好睡」的床開始

打造飯店式臥室，關鍵在於抓對核心元素：把真正的「飯店級寢具」帶回家。高端飯店之所以偏好白色，不只是因為好看，而是它能第一時間傳遞乾淨、放鬆與安心感。棉與聚酯混紡的床單，搭配 180 至 200 支的平織面料，觸感乾爽、耐洗不易皺，四季皆宜，是飯店最常見、也最實用的選擇。再換上無鈕扣、拉鍊式的羽絨被套，線條俐落、整理省心，床尾隨性疊放一條毛毯，就能在簡約中拉出層次，讓臥室瞬間多了精品飯店的從容氣場。

2｜用圖案與材質，替空間加一點時尚態度

飯店感並不意味著無聊。建議以自己真正喜歡的花卉或幾何圖騰作為視覺起點，從床單、抱枕延伸到局部牆面，並搭配天鵝絨、織品等材質，讓空間更有層次。

一兩件醒目的設計單品就夠，像手繪花藝或絨布抱枕，都能讓臥室多一點時尚雜誌感，而不是樣品屋。

▲以花卉與幾何圖騰點亮床鋪層次，一兩件絨布單品就能打造不無聊的飯店級時尚感 。（圖／記者王威智攝）

3｜色彩一致，奢華自然發生

高級感從來不是顏色多，而是顏色對。以主圖案為核心，延伸至牆面、窗簾與地毯，藍綠色調搭配黃銅或霧金屬件，能讓空間在柔和中保有力量。燈具同樣重要，帶有調光功能的設計，能讓臥室在白天清爽、夜晚溫柔，光影本身就是最好的裝飾。

4｜讓氣味，成為回家的一部分

你是否曾經走進豪華飯店的客房或接待區，被那裡的香氛所吸引？臥室是讓人放鬆與休息的場域，建議挑選佛手柑、檀香與薰衣草，是最能喚起放鬆感的香氛組合。不論是蠟燭、擴香器或精油機，只要氣味乾淨、不過度濃烈，就能在開門那一刻，讓身體自動切換成「休息模式」。

▲香氛讓回家瞬間切換成五星級放鬆模式。（圖／資料照片）

5｜少一點東西，空間自然貴起來

真正的飯店感，來自「看不到雜亂」。床頭櫃只留下書、手機與一杯水，其餘通通進收納。雙側床頭櫃、充足衣櫃與隱藏式收納，是維持高級感最實際的方法，因為整潔，本身就是一種奢華。

6｜留一點只屬於你的個性

最後，也是最關鍵的一步：讓空間有「你」。一幅攝影作品、一盞造型燈、一件帶故事的藝術品，就足以讓臥室從「像飯店」，進化成「你會想一直住的飯店」。裝飾不必多，但一定要真。

五星級飯店的迷人之處，不在於距離生活多遠，而在於它提醒我們：好好睡覺，也是一種生活態度。當臥室開始對你溫柔，日子自然就慢了下來。