裝修糾紛不用怕　化解不開心懶人包大公開

在裝修房子的過程中，大家最不想遇到的事情就是「裝修糾紛」，不僅傷神勞心，甚至還可能會破費，才剛裝修好的房子就添上不愉快的記憶，更是令人感到沮喪失望，想必日後住在這間房子裡也會覺得不順心。這樣的噩夢其實是可以避免的，以下小編整理了3個避免裝修糾紛的小技巧，讓我們一起來打擊裝修蟑螂，與自己親手打造的心愛的房子共度美妙生活吧！

避免裝修糾紛Tips1：在裝修前做好功課

首先，要先思考的是自己未來「想過怎樣的生活」，確認自己想裝修的需求是什麼，要加強什麼機能、想改善哪種問題，例如屋內採光不良、收納機能不足。接著可以更深入了解裝修預算如何評估、施工過程的工法有哪些、想用何種建材。裝修最後的監工、驗收，更是非常重要，不容忽視的步驟，無論是自己監工，或是委託設計師監工，都是需要事先溝通和分配的。事前功課做得越足，越能清楚表達自己想要的，遇到裝修糾紛的可能性就能大大降低。

避免裝修糾紛Tips2：找有證照的合法設計師

一般人裝修房子有三個選項，找設計師、自行發包找工班及自己動手DIY。許多人會認為找設計師需要不少花費，又害怕設計出來的房子和理想中的有落差而望之卻步。但設計師裝修的經驗豐富、能看見更多屋主沒有注意到的小細節，當然前提是，一定要找合法的設計師。

合法的設計師除了有營業登記外，也要有室內裝修設計專業人員相關證照，千萬不要認為只要設計好看就好，證照一點都不重要，因為證照除了代表專業能力之外，更重要的是設計師能為自己負責，也能為客戶負責，這樣在裝修的過程中才能更安心有保障。

避免裝修糾紛Tips3：找第三方平台協助

若屋主對於裝修的細節仍然是相當模糊，網路上的資料看得眼花撩亂還是搞不懂，或是工作繁忙，沒有時間全程緊盯著裝修現場，還有一條管道，就是找第三方平台協助。例如「幸福經紀人」是一個完全免費的平台，裝修前可以電話諮詢，他們會推薦適合且合法的設計師，確定裝修需求後，正式簽訂工程合約也會協助審核合約內容。

在裝修款項部分，裝修過程中，屋主可以通過專屬的虛擬帳號，將各階段款項存入信託專戶，裝修公司也能開始按照合約工期表進行施工。最後，裝修完工後，有專業乙級技術士證照的教授幫忙驗收，細心按圖對照每個細節，讓屋主完全無後顧之憂，能安心且開心的住進溫暖幸福的家。