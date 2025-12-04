官方證實Costco新址　台中精機：簽約期至少20年

▲台中市都市計畫委員會日前審議通過台中精機廠股份有限公司遷廠都市計畫變更案。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

台中市不斷猜測第三家美式賣場Costco（好市多）落腳地點出爐，台中市都委會2日通過「台中精機廠」舊廠的都市計畫變更案，位於台灣大道、東海大學對面的3.21公頃，可能成為Costco在台中的第三處基地，也替沉寂多時的房市帶來一劑強心針。

實際詢問台中精機，高層表示：「舊廠土地取得時間從1970年到1990年，總取得成本約2億多元，共計萬坪。若有Costco設點成功，估計簽約期是20年起跳。至於最終是否Costco會進駐，還是要由官方宣布。」

▲位於台灣大道、東海大學對面的3.21公頃的台中精機舊廠，過去取得成本價格約2億多元。（圖／記者陳筱惠攝）

譯鑫廣告有限公司總經理張譯升指出：「若好市多確定落腳台中精機舊廠，最直接受惠的區域就是西屯中科生活圈、上龍井、南沙鹿、大雅4地，這些區域原本就具備穩定的科技族與家庭客層，加上交通節點成熟，量體龐大的量販商一旦到位，將放大生活機能想像，形成『最後一塊拼圖到位』的效應。」

▲若好市多確定落腳台中精機舊廠，最直接受惠的區域就是西屯中科生活圈、上龍井、南沙鹿、大雅4地。（圖／記者陳筱惠攝）

他進一步分析：「西屯與大雅近年的房市，本已受惠於中科外溢通勤需求，若再加上好市多導入，可望帶動區域消費量級擴大，未來還有捷運藍線議題，都是支撐房市的利好消息。」

根據中科管理局統計，中科員工人數自2015年10月的3萬2615人，已增至2025年10月的6萬0859人，10年間成長逾86.6%。市場分析指出，中科買盤以科技自住族群為主，需求穩定而持續，因此在全台房市趨緩期間，中科與海線預售市場仍維持高度熱度。

全向科技房產中心總監陳傑鳴則指出：「無論Costco最終是否落地，這次土地變更本身已提升區域的開發彈性與能見度，為西屯、中科、海線3大生活圈注入更強的成長預期。尤其產業面部分，中科1.4奈米先進製程新廠工程開工，預計2027年底試產、2028年下半年量產，成為支撐中科、西屯與海線住宅市場的另一股關鍵力量。」

