ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

官方證實Costco新址　台中精機：簽約期至少20年

▲▼ 台中精機舊廠,好市多,上龍井,房市 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲台中市都市計畫委員會日前審議通過台中精機廠股份有限公司遷廠都市計畫變更案。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

台中市不斷猜測第三家美式賣場Costco（好市多）落腳地點出爐，台中市都委會2日通過「台中精機廠」舊廠的都市計畫變更案，位於台灣大道、東海大學對面的3.21公頃，可能成為Costco在台中的第三處基地，也替沉寂多時的房市帶來一劑強心針。

《地產詹哥老實說》EP286／交屋潮來了！跌價有機會？　專家揭2026房市真實劇本

[廣告]請繼續往下閱讀...

實際詢問台中精機，高層表示：「舊廠土地取得時間從1970年到1990年，總取得成本約2億多元，共計萬坪。若有Costco設點成功，估計簽約期是20年起跳。至於最終是否Costco會進駐，還是要由官方宣布。」

▲▼ 台中精機舊廠,好市多,上龍井,房市 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲位於台灣大道、東海大學對面的3.21公頃的台中精機舊廠，過去取得成本價格約2億多元。（圖／記者陳筱惠攝）

譯鑫廣告有限公司總經理張譯升指出：「若好市多確定落腳台中精機舊廠，最直接受惠的區域就是西屯中科生活圈、上龍井、南沙鹿、大雅4地，這些區域原本就具備穩定的科技族與家庭客層，加上交通節點成熟，量體龐大的量販商一旦到位，將放大生活機能想像，形成『最後一塊拼圖到位』的效應。」

▲▼ 台中精機舊廠,好市多,上龍井,房市 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲若好市多確定落腳台中精機舊廠，最直接受惠的區域就是西屯中科生活圈、上龍井、南沙鹿、大雅4地。（圖／記者陳筱惠攝）

他進一步分析：「西屯與大雅近年的房市，本已受惠於中科外溢通勤需求，若再加上好市多導入，可望帶動區域消費量級擴大，未來還有捷運藍線議題，都是支撐房市的利好消息。」

根據中科管理局統計，中科員工人數自2015年10月的3萬2615人，已增至2025年10月的6萬0859人，10年間成長逾86.6%。市場分析指出，中科買盤以科技自住族群為主，需求穩定而持續，因此在全台房市趨緩期間，中科與海線預售市場仍維持高度熱度。

全向科技房產中心總監陳傑鳴則指出：「無論Costco最終是否落地，這次土地變更本身已提升區域的開發彈性與能見度，為西屯、中科、海線3大生活圈注入更強的成長預期。尤其產業面部分，中科1.4奈米先進製程新廠工程開工，預計2027年底試產、2028年下半年量產，成為支撐中科、西屯與海線住宅市場的另一股關鍵力量。」

▲▼ 。（圖／記者陳筱惠攝）

《地產詹哥老實說》EP286／交屋潮來了！跌價有機會？　專家揭2026房市真實劇本

關鍵字：台中Costco房市台中精機廠中科沙鹿大雅

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

買老屋遇售後回租「無法瑕疵擔保」！苦主曝1狀況：沒有辦法了

有網友近日透露，準備斡旋一間屋齡30年的大樓，但屋主成交後希望能「再住2至3個月」搬家，仲介提議可「先成交、再私下寫租約」讓屋主短期回租。不過原PO擔心這樣有風險，便上網詢問意見，沒想到引來大批過來人現身說法，紛紛直呼，「千萬別輕忽售後回租的問題！」

10分鐘前

鴻海帶頭卡位亞灣2.0　「雙子星大樓」明年Q2啟動招商

高雄亞灣近年重大招商案陸續到位，繼「特貿3」動土、鴻海拿下捷運黃線Y15聯開案後，台灣港務公司明年將啟動「新亞灣雙子星大樓」招商，消息一出讓周邊房市熱度再升溫，新案價格已衝上6字頭。信義房屋專家表示，儘管大環境受限貸影響，仍有中北部買方進場。

57分鐘前

斷言「房市最差時刻已過」　北市仲介公會：2026價跌量出

去年919後房市進入寒冬，估全國移轉棟數免強守住26萬棟關卡，但仍將創9年新低，年減25.4%。台北市不動產仲介公會表示，雖然明年房市未脫離盤整格局，但「最壞的時刻已經過去」的市場共識逐漸成形，估明年呈現「價跌量出」。

2小時前

官方證實Costco新址　台中精機：簽約期至少20年

台中市不斷猜測第三家美式賣場Costco（好市多）落腳地點出爐，台中市都委會2日通過「台中精機廠」舊廠的都市計畫變更案，位於台灣大道、東海大學對面的3.21公頃，可能成為Costco在台中的第三處基地，也替沉寂多時的房市帶來一劑強心針。

3小時前

好市多傳台中展第3店「落腳海線」　業者低調：積極評估

美式賣場好市多（Costco）傳出即將於台中展店，地點位於「台中精機廠」舊廠，是海線首間好市多，也是台中地區第3家分店，今（4）日上午台中市長盧秀燕在議會證實此事。而台灣好市多對此仍神秘回應，透過展店與全球採購來降低成本、回饋會員，是公司一貫且長期的方向，未來將積極評估合適據點。

4小時前

賣地變現再加碼！三地拋「清單外」地王　開9.3億賣高雄客運站

三地集團鍾嘉村以土地開發起家，行事低調，近年大動作併購高雄客運等老字號企業後，短短幾年躍升「南台灣大地主」，日前三地私下流出一張售地清單，而不在清單內的高雄客運楠梓站基地，也開出總價9億3600萬元出售。據查，地主就是高雄客運已持有61年。

4小時前

老牌樂器代理商雙燕砸3億　收中和YAMAHA機車展間

中和YAMAHA機車據點以約3億元交易，成為今年該區最貴建物交易。經查買方為老牌樂器代理商双燕樂器。專家表示，該點位極佳，在中和要找到300坪以上土地已相當困難，具有開發效益。

5小時前

才開4年！「成吉思汗」高雄館房東開價4.8億售　驚人獲利曝光

「成吉思汗健身俱樂部」創辦人館長陳之漢，日前才被員工「毀滅式爆料」，並透露可能會到中國大陸開健身房，沒想到2021年在高雄三多商圈開設的高雄館，才營業4年，屋主突開出4.8億元求售，店員透露，會依照合約繼續營業。

6小時前

永續城市節慶啟動！遠雄好生活節工地廢料化為再生光盒　打造高雄冬季亮點

遠雄深耕高雄核心生活圈30年，持續以更貼近城市與生活的角度打造居住願景，並推出「遠雄自然系列」產品，包括備受矚目的「遠雄沐蘊」與「遠雄峰蘊」。秉持「永續 × 共享」理念，遠雄房地產將於12月13日至12月15日，在遠雄沐蘊接待中心旁舉辦「LIVING BETTER 遠雄好生活節」。

6小時前

中科新貴買房地圖曝光　「錢多、事少、離家近」成鐵則

台中中部科學園區擴建效應持續發酵，中科1.4奈米製程新廠已啟動基樁工程，全案總投資規模預估達1.5兆元，預計2027年底前完成風險性試產，2028年量產，年營業額可望超過5000億元，帶來間接就業人潮估至少8000人。

7小時前

【職場如戰場】動物園陸龜掀翻同事　想再翻被工作人員拖走XD

東森房屋 精選好屋

讀者迴響

熱門新聞

鞋業大亨神秘「銘珠園」　底價1..

才開4年！「成吉思汗」高雄館房..

全台最大Mazda旗艦店將熄燈..

央行「限貸令」掀解約潮不爽賠1..

獨／板橋星聚點「天價租金復活」..

電子鍋內鍋「出現4狀況」快換掉..

官方證實Costco新址　台中..

觀光人潮創20年新低　墾丁大街..

為清償票款　人氣蔬食餐廳121..

交屋潮來了！跌價有機會？　專家..

ETtoday房產雲

最新新聞more

買老屋遇售後回租　苦主曝1狀況..

鴻海帶頭卡位亞灣2.0　「雙子..

斷言「房市最差時刻已過」　北市..

官方證實Costco新址　台中..

好市多傳台中展店　業者低調：積..

賣地變現再加碼！三地拋「清單外..

老牌樂器代理商雙燕砸3億　收中..

才開4年！「成吉思汗」高雄館房..

遠雄好生活節工地廢料化為再生

中科新貴買房地圖曝光　「錢多、..

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366