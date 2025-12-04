他嘆「租屋沒生活品質」！2派戰翻：買房有時也要看鄰居臉色

▲原PO認為，租房不能按自己喜好裝潢，根本沒什麼居住生活品質可言。（示意圖／Pixabay）

記者王麗琴／綜合報導

不少人因買不起房，只能選擇租屋，不過由於房子不是自己的，因此通常房東提供什麼家具、電器就用什麼。就有一名網友認為，租房不能按自己的喜好裝潢，就連想買家具也怕未來搬家麻煩，在居住環境上根本談不上什麼生活品質。貼文引發2派網友論辯，有人認同原PO租屋環境不穩、受房東制約，生活品質根本談不上；但也有網友認為，現在租屋品質早已不同於十年前，「租屋不代表低品質，買房也不保證幸福」。

該名網友在PTT房板以「買房就會犧牲生活品質？ 」為題發文，表示「租房跟人家談什麼生活品質」，認為房子不是自己的，不能按自己喜好裝潢，且考慮到未來可能搬家，連買電器家具都只能買堪用的。他也分享身邊許多租房的朋友，家裡電視還在看50吋，房東給的也不能要求什麼，「連想換65吋電視都怕搬家麻煩」。此外，電費也是個問題，「吹個冷氣還要考慮電一度5、6塊」，且還要看房東臉色，擔心對方隨時會請你搬家，讓他質疑「這樣的生活還能談品質嗎？」

[廣告]請繼續往下閱讀...

貼文曝光立刻引發熱議，不少人認同原PO看法，「說租房有生活品質真的笑死，大概頂多5%剩下95%得過且過」、「不要再說了現在好房客很珍貴」、「租房本來就沒有生活品質啊」、「台灣租屋真的品質很差」、「租房本來就沒有生活品質啊」。

也有另一派網友認為租屋也可以過得舒適，「都市蓋一堆新房，冷氣一定比那種自住n年的新啦」、「租屋不代表低品質，買房有時也要看鄰居臉色」、「你們是不是用很古早時代的經驗判斷現在的租屋狀況啊」、「現在多的是全新變頻冷氣的租屋啦」、「冷氣、傢俱都是房東要煩惱的事」、「租屋族也能過得很精緻」。