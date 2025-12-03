ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

全台最大Mazda旗艦店將熄燈　30億大地主竟是電視台

▲▼ 內湖馬自達 。（圖／記者項瀚攝）

▲號稱Mazda全台最大展間的內湖旗艦店，突傳出將在年底熄燈，引發熱議。（圖／記者項瀚攝）

記者項瀚／台北報導

號稱Mazda全台最大展間的內湖旗艦店，突傳出將在年底熄燈，引發熱議。經查該店占地廣達1911坪，地主是民視電視台，早在20年前就購入。商仲分析，該地現在市值高達31.5億元。

近日車市傳出重大消息，太古集團退出Mazda經銷，旗下內湖、土城所將營運至12月31日止，曾號稱Mazda品牌全球規模最大的內湖旗艦展間將熄燈，躍上各家新聞版面，引發熱議。

Mazda內湖旗艦店在2017年開幕，至今開業約8年，經查該店占地面積廣達1911坪，使用分區為科技工業區，地主為民視電視台，早在2004年就透過買賣取得。

恆大不動產經理馮潤梅表示：「該地位於舊宗路一段，正對面就是好市多，很久以前傳出民視有意出售土地，但近年到現在都未再聽到此消息。」

馮潤梅指出：「該土地非常值錢，估每坪地價達165萬元，換算下來總價市值高達31.5億元，而民視在20年前購入，價值絕對翻不只1倍。」

▲▼ 內湖馬自達 。（圖／記者項瀚攝）

▲內湖Mazda旗艦店位於舊宗路一段，對面就是好市多。（圖／記者項瀚攝）

高力國際不動產業主代表服務部董事黃舒衛表示：「民視早在2012年就決定在林口設立數位媒體總部，並於2017年正式搬入，該案為地上權案，此外民視還標下林口二期，但目前尚未開發。」

黃舒衛表示：「當時民視決定要搬到林口時，內科一帶就已開始發展起來，也有其他電視台落腳，但以客觀的角度來看，內科近2000坪土地轉租，員工自用搬到地價相對便宜的林口，更符合集團資金效益。」

至於該店未來走向？黃舒衛認為：「雖然車市不好，但該點也不排除有其他汽車品牌接手進駐的可能性，另外地主也有可能會合建或自行興建大樓，進行辦公室出租。」

黃舒衛分析：「該區雖然沒有捷運機能，大眾運輸只能依靠公車，且也會面臨塞車狀況，不算是內科精華地段，但仍具辦公租賃需求，每坪租金可達1500~1800元水準，且由於土地面積夠大，立體化之後租給企業作為總部也頗為適合。」

關鍵字：內湖馬自達Mazda展間太古汽車土地民視電視台倒了

