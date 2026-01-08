ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

AI聚落、企業總部加持！林口「加茂帝一院」卡位靜巷核心

▲AI聚落、企業總部加持！林口「加茂帝一院」先建後售卡核心。（採訪撰稿／記者黃稜涵；攝影剪輯／記者劉亮亨）

記者黃稜涵／採訪報導

林口近年在交通建設與產業布局帶動下，發展全面升級。從A7、A8到A9形成完整的移居軸線，串連機捷、產業與生活圈，不僅有三井OUTLET二期、東森媒體總部與影視產業園區進駐，更吸引國際大廠與科技企業相繼落腳，讓A9成為北台灣最具潛力的科技與宜居新核心。

▲林口「加茂帝一院」。（圖／加茂帝一院提供）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲在交通建設與產業布局雙引擎帶動下，林口成為北台灣備受矚目的宜居熱點。

▲林口「加茂帝一院」。（圖／加茂帝一院提供）

▲ 東森集團總部確定進駐林口，並攜手晶華國際酒店打造全新五星級飯店。

財經專家何世昌指出，「如果說十年前我們談林口的蛋黃區，大家直覺都會想到A9站商圈、Outlet生活圈，那是一種『新市鎮成熟象徵』的代表。但近年AI產業帶來的能量，正在重新定義『核心』的邊界。隨著新北國際AI+智慧園區逐步成形，城市的能量開始沿著文化北路外溢，這條軸線從國際學校、企業聚落到高端住宅，逐步構成林口的新黃金廊道。

何世昌進一步說明，文化北路的價值，不只是地段延伸，更是一種生活重心的轉移，從單一的「蛋黃中心」，進化成光圈擴散的「多核心城市」，文化北路靠近A9核心的位置，既能感受到繁華的脈動，也能保有靜謐的距離。這種「離熱鬧很近、離塵囂不遠」的座標，正是未來都市生活裡最難複製的稀有條件。

▲林口「加茂帝一院」。（圖／加茂帝一院提供）

▲財經專家何世昌指出，文化北路從單一的「蛋黃中心」，進化成光圈擴散的「多核心城市」。

而在這樣的區域核心中，加茂機構投資打造的指標新案《加茂帝一院》正式亮相。基地位於南勢二街靜巷，佔地1,706坪，規劃五棟地上10至12層、地下2層建築，共116戶住家與1戶店面，產品規劃二房31坪、三房46坪、四房58坪。

加茂機構董事長邱志揚表示，「加茂建設深耕桃園地區已超過20年，早在林口新市鎮都市計畫啟動初期，便看好林口長期發展潛力，一路見證林口從A9站興建、三井OUTLET進駐，到近年文化北路一帶規劃新北市AI科技園區，城市樣貌與產業能量持續成長。」

邱志揚指出，選地關鍵在於區位與交通條件，林口新市鎮以高速公路與機場捷運為發展軸線，而「加茂帝一院」基地不僅鄰近高速公路，距離A9捷運站也相當便利，無論前往機場或台北市區皆十分順暢。他也強調，堅持「先建後售」是為了替購屋族設想，讓消費者能看得見實體品質，也是建商對市場與自我負責任的具體展現。

▲AI聚落、企業總部加持！林口「加茂帝一院」先建後售卡核心。（圖／記者劉亮亨攝）

▲▼加茂機構董事長邱志揚表示，「先建後售」希望讓消費者看得到、摸得到，是對客戶與自身負責的態度。

▲林口「加茂帝一院」。（圖／加茂帝一院提供）

建築由林永發、李承洋建築師事務所聯手設計，立面典雅俐落。由崗古設計許昭舜設計師操刀公設，包括接待大廳、中庭花園、交誼廳、會議室、視聽室、健身房、水池區與兒童遊戲區，以「全齡共享、溫潤生活」為設計理念，營造自然且舒適的社區氛圍。

▲AI聚落、企業總部加持！林口「加茂帝一院」先建後售卡核心。（圖／記者劉亮亨攝）

▲▼「加茂帝一院」基地位於南勢二街靜巷，佔地1,706坪，產品主打2至4房，31坪至58坪規劃。

▲AI聚落、企業總部加持！林口「加茂帝一院」先建後售卡核心。（圖／記者劉亮亨攝）

李承洋指出，加茂建設邱志揚董事長始終秉持一貫的理念與信念，在建材選用與施工品質上，從不因房地產景氣起伏而降低標準，展現對品質的高度堅持。李承洋也分享，在其歷年合作的眾多業主中，加茂建設對施工品質的要求可說是名列前茅，無論是整體結構或細節處理，幾乎找不到可以挑剔之處，充分展現品牌對建築品質的高度自我要求與責任感。

▲AI聚落、企業總部加持！林口「加茂帝一院」先建後售卡核心。（圖／記者劉亮亨攝）

▲▼建築設計李承洋建築師透露，在他歷年合作的眾多業主中，加茂建設對施工品質的要求堪稱業界頂尖。

▲AI聚落、企業總部加持！林口「加茂帝一院」先建後售卡核心。（圖／記者劉亮亨攝）

VIP公設空間由崗古設計操刀，設計師許昭舜表示，整體設計從住戶踏入大廳的那一刻起，便刻意營造「回家的儀式感」，動線一路延伸至住宅樓層，透過多功能公共空間的串聯，讓回家不只是進門，而是一段充滿溫度的過程。他指出，全案每一個空間都具備高度使用彈性，可滿足不同年齡層需求，從學齡前孩童、上班族家庭，到退休人士，都能在此找到適合自己的生活節奏，打造真正全齡共享、長久宜居的生活場域。

▲AI聚落、企業總部加持！林口「加茂帝一院」先建後售卡核心。（圖／記者劉亮亨攝）

▲▼「加茂帝一院」打造多元全齡化公共空間，滿足不同年齡層家庭成員的生活需求。

▲AI聚落、企業總部加持！林口「加茂帝一院」先建後售卡核心。（圖／記者劉亮亨攝）

《加茂帝一院》以品牌建商實力結合林口城市升級藍圖，在AI產業聚落、企業總部群與高端生活圈的共振下，不僅是自住家庭的理想選擇，更是掌握林口未來潛力的重要指標，坐鎮A9靜巷核心，開啟新一代的林口質感生活。

▼VIP設計崗古設計許昭舜設計師表示，大廳進門即營造回家的儀式感，讓居住者感受到溫度與歸屬感。

▲AI聚落、企業總部加持！林口「加茂帝一院」先建後售卡核心。（圖／記者劉亮亨攝）

加茂帝一院官方網站>>>

關鍵字：林口A9機捷加茂帝一院加茂機構林口建案新北房產

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

棄土新制引爆「房市核彈」！　帥過頭：通通填海，建商倒一倒沒差

營建剩餘土石方管理新制今年元旦上路，清運車輛加裝GPS、電子聯單取代紙本，土方從「產出、運送到最終去處」要可追可查。內政部國土管理署說明，新制核心是強化流向管理與查緝效率，目的是防堵不實繞場、假聯單、虛報數量等違規情形，並強調新制主要針對違規行為，合法業者依規運作不受影響。不過，房市名嘴帥過頭接受《ETtoday新聞雲》訪問直言，新制上路節奏過快，缺乏漸進式配套，已讓部分業者短期內無所適從。

10分鐘前

高雄房市15年來最慘淡　「台積宅」帶頭消風

2025年高雄房市表現陷入低潮，全年買賣移轉棟數僅3萬1196棟，較去年大減3成，創下近15年來最慘淡紀錄。高雄各大行政區，橋頭區、前金區及鼓山區跌幅最劇，移轉量幾乎腰斬，專家表示，高雄只有三民區年增5.7％，是唯一不降反升的行政區。

1小時前

AI聚落、企業總部加持！林口「加茂帝一院」卡位靜巷核心

在交通建設與產業布局雙引擎帶動下，林口近年發展明顯升級，從A7、A8到A9站形成完整的移居軸線，串聯機場捷運、產業聚落與成熟生活圈，成為北台灣備受矚目的宜居熱點。

1小時前

六都公寓價全面走跌　台南暴跌15%「晚1年買便宜73萬」

六都去年Q4公寓、華廈、大樓的平均總價年變化曝光，公寓價格全部走跌，其中雙北微幅下滑、台南大跌超過15%。不過大樓方面，除了台中下跌，其他五都呈現上漲，專家直言：「整體房市呈現『強者恆強、弱者恆弱』的K型化走勢。」

2小時前

賈永婕老公主導！　忠孝東路ATT送都更「拆屋時間點曝光」

忠孝東路五段上的「ATT婚宴廣場」，該樓過去是「明德春天百貨」，現在則有多家知名連鎖業者承租，除了愛買在去年歇業，其他租客仍營業中。該棟房東為藝人賈永婕老公家族德兆建設，在近日已送件都更，最高可重建30層大樓，估最快1.5~2年就有望拆屋推案。

3小時前

七期住宅商辦雙攻9字頭　成屋「價格拉鋸戰」搶豪客

七期新市政中心無論是預售住宅或商辦大樓，最新成交單價皆已穩站9字頭。在整體房市受政策調控、交易量縮之際，價差5成的成屋，逐漸成為資金與自用需求聚焦的產品之一。

19小時前

租約到期　在地盛讚「台中前3便當店」公告歇業日

西區五權五街、在地經營近20年的超人氣便當店「厚燒日法式烤肉餐盒」，因租約到期，將於2月13日熄燈。這家被網友譽為「台中前3名便當店」的店家貼出訊息，引出一群饕客不捨。

21小時前

亞昕2025營收180億創高　姚連地：中和案每坪砍10萬讓利

亞昕（5213）去年累計營收180.3億元，年增107%，創歷史新高，法人估EPS（每股純益）達2.8~3.3元。亞昕國際開發總裁姚連地今（7日）接受訪問，他認為，今年房市呈現個案表現，只要地點好、產品定位正確、價格讓利，還是可以賣得很好。

22小時前

板橋Tpark最後園區宅！遠東集團攜手日建設計打造「遠揚之森A⁺」精奢日系隔震名邸

在佔地72,600坪、綠覆率高達49%的Tpark園區中，僅有6.8%的土地規劃為住宅區，而由遠東集團與日本日建設計（NikkenSekkei）聯手打造的「遠揚之森A⁺」，不僅是園區內最後一座全街廓開發的住宅地標，更以頂規的隔震技術與極緻的生活美學，吸引了無數科技新貴、自營商與醫師族群的青睞。

1/7 12:28

台積電利多集中！高大特區房市看俏　校園首排「高大之森2」買盤湧入

科技園區帶動周邊重劃區發展已成房市趨勢，從新竹科學園區的官埔重劃區、台南科學園區周邊新和地區，到近年備受矚目的高雄台積電楠梓園區，產業進駐所帶來的人口紅利，持續牽動區域房市動向。隨著台積電先進製程進入關鍵階段，高雄房市關注焦點，也逐漸聚焦至鄰近園區的高雄大學特區。

1/7 12:00

【1歲大巨嬰】薩摩耶犬重壓媽媽身上討摸摸

東森房屋 精選好屋

讀者迴響

熱門新聞

房市核彈現形！　全台建商被迫停..

大里老牌婚宴會館屢傳交易　新址..

賈永婕老公主導！　忠孝東路AT..

六都公寓價全面走跌　台南暴跌1..

高槓桿屋主資金斷鏈　七期市政路..

亞昕2025營收180億創高　..

租約到期　在地盛讚「台中前3便..

3700萬買到海砂屋！　 賣方..

房價難降有4原因　理事長：打房..

「跟名嘴反著走才賺錢」　帥過頭..

ETtoday房產雲

最新新聞more

「房市核彈」來了！帥過頭：我當..

高雄房市15年來最慘淡　「台積..

林口「加茂帝一院」　卡位靜巷核..

六都公寓價全面走跌　台南暴跌1..

賈永婕老公主導！　忠孝東路AT..

七期住宅商辦雙攻9字頭　成屋「..

租約到期　在地盛讚「台中前3便..

亞昕2025營收180億創高　..

板橋Tpark最後園區宅！遠東..

台積電利多集中！高大特區買盤湧..

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366