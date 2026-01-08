AI聚落、企業總部加持！林口「加茂帝一院」卡位靜巷核心

▲AI聚落、企業總部加持！林口「加茂帝一院」先建後售卡核心。（採訪撰稿／記者黃稜涵；攝影剪輯／記者劉亮亨）

記者黃稜涵／採訪報導

林口近年在交通建設與產業布局帶動下，發展全面升級。從A7、A8到A9形成完整的移居軸線，串連機捷、產業與生活圈，不僅有三井OUTLET二期、東森媒體總部與影視產業園區進駐，更吸引國際大廠與科技企業相繼落腳，讓A9成為北台灣最具潛力的科技與宜居新核心。

▲在交通建設與產業布局雙引擎帶動下，林口成為北台灣備受矚目的宜居熱點。

▲ 東森集團總部確定進駐林口，並攜手晶華國際酒店打造全新五星級飯店。

財經專家何世昌指出，「如果說十年前我們談林口的蛋黃區，大家直覺都會想到A9站商圈、Outlet生活圈，那是一種『新市鎮成熟象徵』的代表。但近年AI產業帶來的能量，正在重新定義『核心』的邊界。隨著新北國際AI+智慧園區逐步成形，城市的能量開始沿著文化北路外溢，這條軸線從國際學校、企業聚落到高端住宅，逐步構成林口的新黃金廊道。

何世昌進一步說明，文化北路的價值，不只是地段延伸，更是一種生活重心的轉移，從單一的「蛋黃中心」，進化成光圈擴散的「多核心城市」，文化北路靠近A9核心的位置，既能感受到繁華的脈動，也能保有靜謐的距離。這種「離熱鬧很近、離塵囂不遠」的座標，正是未來都市生活裡最難複製的稀有條件。

▲財經專家何世昌指出，文化北路從單一的「蛋黃中心」，進化成光圈擴散的「多核心城市」。

而在這樣的區域核心中，加茂機構投資打造的指標新案《加茂帝一院》正式亮相。基地位於南勢二街靜巷，佔地1,706坪，規劃五棟地上10至12層、地下2層建築，共116戶住家與1戶店面，產品規劃二房31坪、三房46坪、四房58坪。

加茂機構董事長邱志揚表示，「加茂建設深耕桃園地區已超過20年，早在林口新市鎮都市計畫啟動初期，便看好林口長期發展潛力，一路見證林口從A9站興建、三井OUTLET進駐，到近年文化北路一帶規劃新北市AI科技園區，城市樣貌與產業能量持續成長。」

邱志揚指出，選地關鍵在於區位與交通條件，林口新市鎮以高速公路與機場捷運為發展軸線，而「加茂帝一院」基地不僅鄰近高速公路，距離A9捷運站也相當便利，無論前往機場或台北市區皆十分順暢。他也強調，堅持「先建後售」是為了替購屋族設想，讓消費者能看得見實體品質，也是建商對市場與自我負責任的具體展現。

▲▼加茂機構董事長邱志揚表示，「先建後售」希望讓消費者看得到、摸得到，是對客戶與自身負責的態度。

建築由林永發、李承洋建築師事務所聯手設計，立面典雅俐落。由崗古設計許昭舜設計師操刀公設，包括接待大廳、中庭花園、交誼廳、會議室、視聽室、健身房、水池區與兒童遊戲區，以「全齡共享、溫潤生活」為設計理念，營造自然且舒適的社區氛圍。

▲▼「加茂帝一院」基地位於南勢二街靜巷，佔地1,706坪，產品主打2至4房，31坪至58坪規劃。

李承洋指出，加茂建設邱志揚董事長始終秉持一貫的理念與信念，在建材選用與施工品質上，從不因房地產景氣起伏而降低標準，展現對品質的高度堅持。李承洋也分享，在其歷年合作的眾多業主中，加茂建設對施工品質的要求可說是名列前茅，無論是整體結構或細節處理，幾乎找不到可以挑剔之處，充分展現品牌對建築品質的高度自我要求與責任感。

▲▼建築設計李承洋建築師透露，在他歷年合作的眾多業主中，加茂建設對施工品質的要求堪稱業界頂尖。

VIP公設空間由崗古設計操刀，設計師許昭舜表示，整體設計從住戶踏入大廳的那一刻起，便刻意營造「回家的儀式感」，動線一路延伸至住宅樓層，透過多功能公共空間的串聯，讓回家不只是進門，而是一段充滿溫度的過程。他指出，全案每一個空間都具備高度使用彈性，可滿足不同年齡層需求，從學齡前孩童、上班族家庭，到退休人士，都能在此找到適合自己的生活節奏，打造真正全齡共享、長久宜居的生活場域。

▲▼「加茂帝一院」打造多元全齡化公共空間，滿足不同年齡層家庭成員的生活需求。

《加茂帝一院》以品牌建商實力結合林口城市升級藍圖，在AI產業聚落、企業總部群與高端生活圈的共振下，不僅是自住家庭的理想選擇，更是掌握林口未來潛力的重要指標，坐鎮A9靜巷核心，開啟新一代的林口質感生活。

▼VIP設計崗古設計許昭舜設計師表示，大廳進門即營造回家的儀式感，讓居住者感受到溫度與歸屬感。

