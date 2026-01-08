高雄房市15年來最慘淡　「台積宅」帶頭消風

ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

▲▼高雄,高雄港,高雄房市,高雄市景,高雄景色,高雄旅遊。（圖／記者許宥孺攝）

▲2025年高雄房市表現陷入低潮，全年買賣移轉棟數僅3萬1196棟，較去年大減3成，創下近15年來最慘淡紀錄。（圖／資料照）

記者陳筱惠／綜合報導

2025年高雄房市表現陷入低潮，全年買賣移轉棟數僅3萬1196棟，較去年大減3成，創下近15年來最慘淡紀錄。高雄各大行政區，橋頭區、前金區及鼓山區跌幅最劇，移轉量幾乎腰斬，專家表示，高雄只有三民區年增5.7％，是唯一不降反升的行政區。

高雄2025年全年買賣移轉棟數僅3萬1196棟，較去年大減3成，創下近15年來最慘淡紀錄，尤其橋頭區，明明才因科學園區啟用受矚目，2024年還有1329棟，2025年卻只剩494棟，縮水超過6成，成為全市降溫最明顯的區域。

另外，前金、鼓山、鳳山、鹽埕等區同樣創下歷史新低，連帶「台積電概念區」楠梓區也難逃衰退，年移轉棟數僅3513棟，較去年減少約4成，總量更是自2020年台積電效應以來的最低點。

▲▼ 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲2025年高雄房市僅三民區增加，橋頭、前金、鼓山、鳳山、鹽埕等區創下歷史新低。

台灣房屋集團趨勢中心經理李家妮分析：「過去受惠台積電等產業議題，高雄房市買氣一度熱絡，2024年甚至寫下15年新高，但隨著政府打炒房與限貸政策上路，投資客明顯退場，加上整體經濟轉冷、剛性買方觀望，房市交易動能急速下滑。」

她補充：「移轉棟數除了反映需求，也與新案完工交屋有關，而2025年建商推案態度轉趨保守，像橋頭新市鎮、前金愛河特區等過去供給充足的熱區，因新案交屋潮退燒與買氣緊縮，量縮幅度更為明顯。」

▲▼ 楠梓,會館 。（圖／記者張雅雲攝）

▲「台積電概念區」楠梓區也難逃衰退，年移轉棟數僅3513棟，較去年減少約4成，總量更是自2020年台積電效應以來的最低點 。（圖／記者張雅雲攝）

不過，在一片低迷中，三民區卻逆勢突圍，2025年全年買賣移轉棟數突破5000棟，加上正義車站、中都重劃區等新屋交屋助攻，移轉量較去年增加近3成，也是高雄市唯一年增的行政區。對此，台灣房屋愛河之心加盟店店長顏政豪指出：「三民區擁有腹地大、人口紅利與多元商圈，房價相對親民優勢，穩定吸引自住買盤與建商推案。」

