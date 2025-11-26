全網罵爆卻搶買？　揭開寶佳「漏水照樣完銷」真相

▲寶佳究竟是房市的毒瘤、還是為自住客提供解藥？（圖／記者項瀚攝）

記者項瀚／台北報導

寶佳集團突襲中工，讓寶佳這個毀譽參半的建商再度成為焦點。寶佳究竟是房市的毒瘤、還是為自住客提供解藥？《地產詹哥老實說》邀請《CWC財商講堂》主理人C大、馨傳不動產智庫執行長何世昌，深入剖析這個讓消費者又愛又恨的建商。

▲點擊收聽Podcast《地產詹哥老實說》，解析讓消費者又愛又恨的寶佳建設。

針對寶佳集團突襲中工，C大認為：「寶佳已持有中工13%股權，企圖心強烈，可能看中中工及中石化的土地資產。市場對此併購案也抱持期待。」

然而，何世昌對併購持保留態度。他分析：「中工優勢在於獲利、低淨值與營造能力，但建設部門與土地資產對寶佳吸引力不大，寶佳長公子林佳宏擅長金融操作，此次可能是『進可攻、退可守』策略，旨在股東會取得更多席次，介入經營但不完全吃下公司，或利用股價上漲獲利後抽身。」

儘管寶佳長年飽受批評，卻能年年蟬聯推案王。C大一語道破：「便宜治百病！」他說：「寶佳建案價格通常在區域內相對較低，扮演『地板價』角色。」

何世昌表示：「高周轉率與平價市場，是寶佳立足根本。」他直言：「消費者嘴上說重視品質，但掏錢時，價格往往是決定性因素，每坪數萬元的價差，對購屋負擔影響巨大，因此大多數人最終會向價格妥協。」

▲何世昌（右）表示：「高周轉率與平價市場，是寶佳立足根本。」（圖／翻攝自《地產詹哥老實說》）

針對寶佳建案常見的漏水、牆體龜裂等問題，C大認為與其龐大的推案量有關，問題發生機率自然高。他將寶佳比喻為「量販店」，不可能提供「貴婦百貨」等級的服務。

何世昌則從施工速度解釋，「寶佳的高周轉率策略可能導致混凝土水化不足，影響結構堅固性，防水工程也可能因趕工不夠細膩而導致漏水。」但他強調：「寶佳建案從未在大地震中倒塌，結構安全仍有保障。」

寶佳建案是否吸引投資客？C大表示認同，他說：「寶佳建案定價相對較低，租金收益率高，出售時價格會被均值化，買得便宜者獲利空間較大。」

最後，若預算有限，應選品牌建商低樓層廣告戶，還是寶佳最佳樓層？C大毫不猶豫選擇寶佳最佳樓層。他認為：「自住者居住品質更重要，高樓層可避免噪音干擾，即使偶有小問題也可透過維修解決，無法更改的硬體條件應優先考量，可修繕的問題則可日後處理。」

▲品牌建商低樓層廣告戶vs.寶佳最佳樓層，C大毫不猶豫認為要選後者。（圖／記者項瀚攝）