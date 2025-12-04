房地合一稅20%屋主平均獲利443萬　納稅88.7萬

▲各級距房地合一稅率的繳稅金額曝光，以最多人繳納的20%來看，平均繳納房地合一稅88.7元。（示意圖／ET資料照）

記者項瀚／綜合報導

各級距房地合一稅率的繳稅金額曝光，以最多人繳納的20%來看，平均繳納88.7萬元，換算屋主平均獲利高達443.6萬元。信義房屋專家表示：「這顯示這波景氣大多頭，對於持有超過5年的屋主，資產價格都出現明顯增值。」

《地產詹哥老實說》EP286／交屋潮來了！跌價有機會？ 專家揭2026房市真實劇本

根據上半年個人房地合一稅繳稅資料，繳納45%的屋主平均稅金約61.1萬元，反推單件獲利約135.8萬元、35%的屋主平均稅金87.3萬元，推估獲利約249.6萬元。

至於最多人繳納20%的屋主，平均稅金88.7萬元，推估獲利443.6萬元。繳納10%的屋主平均繳稅33.5萬元，若計入400萬元的免稅額度，則獲利推估735萬元。

▲2025上半年個人房地合一稅收狀況。（圖／信義房屋提供、記者項瀚製）

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示：「房地合一稅制有設計持有時間不同稅率，若不動產價格保持平穩對於市場供需影響就不大，但遇到房地產價格上漲時，屋主可能預期持有滿5年再出售，稅金比較少，就可能導致流通物件變少，扭曲市場供需結構。」

曾敬德表示：「這波持有滿5年，反而充分參與不動產的價格上漲，因此統計發現持有滿5年的出售多獲利也多。」此外他說：「今年房市進入盤整期間，房價也趨於平穩，部分區域看到些微的房價回檔。」

曾敬德提到：「由於房價上漲過後房地合一稅相對可觀，國稅局也宣導多次報稅違規的狀況，建議民眾節稅都要遵循規定，想要利用400萬元免稅額度的民眾，也要留意相關要件。」

曾敬德接著提醒：「包括個人或其配偶、未成年子女辦竣戶籍登記、持有並居住於該房屋連續滿6年，除了戶籍要登記連續滿6年外，還要符合實際居住於該房屋的規定，畢竟現在增值實在是很可觀，國稅局也會留意是否符合節稅優惠的條件。」

東森房屋研究中心經理葉沛堯補充：「去年919開始房市進入寒冬，919後才進場的買盤幾乎全是自住剛需，長期持有的比例高，因此推估未來20%、甚至10及15%稅率者比例也將提升。」

