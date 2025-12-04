ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

一橋進北市連線北士科　三重仁義「凱越豐汎」矚目登場

台北市內湖科技園區、南港軟體園區高度開發之後，「北投士林科技園區」被視為台北科技走廊的關鍵壓軸。車行約10分鐘，與其近鄰的三重仁義重劃區，則以絕佳地理位置，成為頂級開發商爭先搶進，備受矚目的佈局熱區。

電子巨擘進駐北士科 滿足科技菁英居住需求
金仁寶集團企業總部進駐北士科園區，結合周邊華碩、和碩、英業達等資通訊相關產業，磁吸高階科技人才匯集。加上園區內中鼎集團第二總部、華固創富、樂富中心率先落成，大幅提升就業動能。

三重仁義重劃區上重陽橋進士林就能直抵北士科園區，對於重視時間效率與生活品質的科技菁英而言，可避開過度擁擠的市區和高房價，又具備便捷通勤特性，形成極具吸引力居住腹地。

橋樑網絡、新北環快、國道1號 緊密串連西區門戶計畫
微距北士科園區，三重仁義重劃區更和北市「鄰距離」。尤其無縫新北環快，迅連忠孝橋，咫尺國家級首都地標—台北雙星。全台唯一「6鐵共構」複合式商業體，頂奢商場、商辦、國際飯店，帶動區域價值飛升。受惠「西區門戶計畫」外溢效應和北市單坪動輒百萬的比價優勢，未來價值潛力，不言而喻。

大尺度千坪基地 仁義城心24層地標「凱越豐汎」
三重仁義重劃區以自住為本質，設置多處步行綠帶和數座公園，近鄰淡水河畔公園水岸綠帶，市中心難得的奢華綠金。同時，仁義商圈、五華商圈交匯，有別於一般重劃區，這裡既有的成熟繁華不需等待。

「凱越豐汎」基地超過1,200坪，是區內稀有大規模開發，規劃24層地標建築，更直接迎面6,000坪文小預定地，保障遼闊棟距與視野。下樓對街即為全聯賣場，附近銀行郵局、藥局美妝百業興盛，一般日常所需，隨時輕鬆採買。

一橋進北市連線北士科　三重仁義「凱越豐汎」矚目登場（圖／業者提供）

▲凱越豐汎建築外觀3D示意圖。（圖／海樺廣告股份有限公司提供）

500坪私人花園、景觀泳池 李文勝建築作品
李文勝建築師曾獲德國iF Design Award、日本Good Design Award等獎項肯定。以「自然山巒」起伏意象為立面靈感，引入光風綠景呼應自然。公設配置挑高9.4米氣勢門廳、多功能活動空間、景觀泳池。規劃500坪私人花園，栽種68棵喬木、四季花卉，回家釋放緊湊壓力，體會院落生活的愜意。

一橋進北市連線北士科　三重仁義「凱越豐汎」矚目登場（圖／業者提供）

▲凱越豐汎庭園景觀3D示意圖。（圖／海樺廣告股份有限公司提供）

凱越建設真心交陪 防水保固延長至10年 設備保固延長至3年
凱越建設攜手寶紘建設擘劃北市敦化南路「寶紘敦南商業大樓」，以及桃園中路「凱越豐耘」締造傲人佳績。這次「凱越豐汎」付出高成本選用頂規建材，攜手業界防水專家—大信防水，針對專有部分窗框、衛浴、陽台，將防水保固延長至10年。且提供物業代管2年免管理費，陪伴住戶熟悉環境、裝修管理，建立完善制度，全方位的呵護，只為讓住戶更安心。

一橋進北市連線北士科　三重仁義「凱越豐汎」矚目登場（圖／業者提供）

▲寶紘敦南商業大樓 寶紘建設投資興建。（圖／海樺廣告股份有限公司提供）

「凱越豐汎」車行約3分鐘上重陽橋，驅車約10分鐘連線北士科園區，近取士林豐采薈萃。迎面6,000坪文小預定地，擁有超過1,200坪基地且悉心打造500坪私人四季花園、景觀泳池，實現人與自然和諧共居的夢想。三重新富領地，李文勝建築名家傾心之作，24-57坪，自住置產宜居首選，完美的理想生活，就從這裡開始。

凱越豐汎| 千坪地標 四季森林 水樹泳池 仁義城心
投資興建：凱越建設股份有限公司
企劃行銷：海悅機構-海樺廣告股份有限公司
基地面積：約1,211坪
樓層規劃：24F/B3F
坪數規劃：24-57坪
建築規劃：李文勝建築師事務所
接待中心：新北市三重區仁義街70號
貴賓專線：02-2835-8899
個案官網：go.hiyes.tw/8ejmw2

一橋進北市連線北士科　三重仁義「凱越豐汎」矚目登場

