台中購物節千萬宅獎落北屯　網友嗨喊「終於回市區」

▲台中年度盛事「台中購物節」辦到第7屆，今年最大獎「好宅」回歸北屯十期小產品「均福匯」。（圖／市府提供）

記者陳筱惠／台中報導

台中年度盛事「台中購物節」辦到第7屆，今年最大獎「好宅」回歸北屯十期小產品「均福匯」，回顧歷屆台中購物節抽出的住宅獎項，不難發現「地點、房價、產品定位」逐年變化，從早年北屯、北區，到南區、龍井與清水，再次回到買氣最旺的北屯區引起網友熱議。

細數歷屆台中購物節所抽出的好宅地點，2019年是北屯區的「鴻邑晴山居」，2房含車位約38.75坪、2020年是北區「麗寶微笑世紀」1+1房約22坪、2021年則是北區「麗寶微笑之心」2房。

2022年則是南區台中高工商圈的「麗寶微笑101」2房約23坪，該案屬於70年地上權建案，2023年的獎品是龍井區新而雅建設的「幸福御墅」，3房2廳2衛約36~38坪房型，2024年則是清水的「日光森活」，2房2衛格局。

▲每年抽出的物件，在當年度房價都在千萬元內，且都是剛完工的新成屋案。（圖／市府提供）

每年抽出的物件，在當年度房價都在千萬元內，且都是剛完工的新成屋案。2025年獎落北屯區十期「均福匯」，市價逼近千萬，建商加碼附輕裝潢，主攻小家庭、首購族、新婚夫妻。

此次回歸北屯區抽最大獎，網友也有不同意見，包含「終於回來原台中市！」、「十期很不錯，生活機能比清水好多了。」但也有民眾認為，「市長要看看，現在千萬元只能買到超小宅。」、「不是越抽越遠就是越抽越小」。

▲「均福匯」挑高3.6米的空間相當彈性，實際格局可規劃成2房，產品一推出便吸引不少小家庭與首購族關注。（圖／市府提供）

峰品宸建設協理洪高宏表示，「均福匯」挑高3.6米的空間相當彈性，實際格局可規劃成2房，產品一推出便吸引不少小家庭與首購族關注。該案9月正式開賣，目前已有成交，因實價登錄尚未揭露，市場反應將在後續逐步反映。

他指出：「基地位於74號快速道路環內，鄰近市醫特區，串聯東山商圈與軍功商圈，生活機能完整，總價亦相對親民，能被選為今年臺中購物節壓軸好宅『是一種肯定，也是好運氣』。」

