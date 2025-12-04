ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

台中購物節千萬宅獎落北屯　網友嗨喊「終於回市區」

▲▼ 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲台中年度盛事「台中購物節」辦到第7屆，今年最大獎「好宅」回歸北屯十期小產品「均福匯」。（圖／市府提供）

記者陳筱惠／台中報導

台中年度盛事「台中購物節」辦到第7屆，今年最大獎「好宅」回歸北屯十期小產品「均福匯」，回顧歷屆台中購物節抽出的住宅獎項，不難發現「地點、房價、產品定位」逐年變化，從早年北屯、北區，到南區、龍井與清水，再次回到買氣最旺的北屯區引起網友熱議。

細數歷屆台中購物節所抽出的好宅地點，2019年是北屯區的「鴻邑晴山居」，2房含車位約38.75坪、2020年是北區「麗寶微笑世紀」1+1房約22坪、2021年則是北區「麗寶微笑之心」2房。

2022年則是南區台中高工商圈的「麗寶微笑101」2房約23坪，該案屬於70年地上權建案，2023年的獎品是龍井區新而雅建設的「幸福御墅」，3房2廳2衛約36~38坪房型，2024年則是清水的「日光森活」，2房2衛格局。

▲▼ 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲每年抽出的物件，在當年度房價都在千萬元內，且都是剛完工的新成屋案。（圖／市府提供）

每年抽出的物件，在當年度房價都在千萬元內，且都是剛完工的新成屋案。2025年獎落北屯區十期「均福匯」，市價逼近千萬，建商加碼附輕裝潢，主攻小家庭、首購族、新婚夫妻。

此次回歸北屯區抽最大獎，網友也有不同意見，包含「終於回來原台中市！」、「十期很不錯，生活機能比清水好多了。」但也有民眾認為，「市長要看看，現在千萬元只能買到超小宅。」、「不是越抽越遠就是越抽越小」。

▲▼ 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲「均福匯」挑高3.6米的空間相當彈性，實際格局可規劃成2房，產品一推出便吸引不少小家庭與首購族關注。（圖／市府提供）

峰品宸建設協理洪高宏表示，「均福匯」挑高3.6米的空間相當彈性，實際格局可規劃成2房，產品一推出便吸引不少小家庭與首購族關注。該案9月正式開賣，目前已有成交，因實價登錄尚未揭露，市場反應將在後續逐步反映。

他指出：「基地位於74號快速道路環內，鄰近市醫特區，串聯東山商圈與軍功商圈，生活機能完整，總價亦相對親民，能被選為今年臺中購物節壓軸好宅『是一種肯定，也是好運氣』。」

鞋業大亨神秘「銘珠園」　底價1..

全台最大Mazda旗艦店將熄燈..

才開4年！「成吉思汗」高雄館房..

官方證實Costco新址　台中..

央行「限貸令」掀解約潮不爽賠1..

電子鍋內鍋「出現4狀況」快換掉..

獨／板橋星聚點「天價租金復活」..

觀光人潮創20年新低　墾丁大街..

為清償票款　人氣蔬食餐廳121..

寶佳高雄破壞價「回到2年前」 ..

外國人在韓買房增加　中國人持有..

房地合一稅20%屋主平均獲利4..

年輕人寧願租屋不買房？他嘆「生..

三重仁義「凱越豐汎」矚目登場

台中購物節千萬宅獎落北屯　網友..

專家：台積電宅退燒　預言AI宅..

買老屋遇售後回租　苦主曝1狀況..

鴻海帶頭卡位亞灣2.0　「雙子..

斷言「房市最差時刻已過」　北市..

官方證實Costco新址　台中..

