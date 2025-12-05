ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

看好林口！大型金控搶先佈局「福樺中央大樓」

看好林口．大型金控搶先佈局福樺中央大樓（圖／業者提供）

▲從南港、內湖，銜接林口，串聯至竹科的「AI黃金軸線」已然成形。

【企劃特輯】

隨著生成式AI掀起全球科技革命，北台灣的產業地貌正經歷劇烈重組。在南港軟體園區、內湖科學園區飽和外溢效應下，串聯至新竹科學園區的「AI黃金軸線」已然成形。

其中，林口憑藉「國門樞紐」與「產業核心」的雙重優勢，正從過去的衛星市鎮蛻變為國際商務戰場。近期市場觀察發現，指標性頂級商辦「福樺中央大樓」，成功吸引金融、半導體供應鏈及國際企業總部進駐，躍升為企業總部選址的最佳典範。

看好林口．大型金控搶先佈局福樺中央大樓（圖／業者提供）

▲全球半導體設備巨擘ASML，設廠林口新北國際AI+智慧園區。

ASML定錨，驅動供應鏈與資金大挪移
全球半導體設備巨擘ASML宣布挹注300億資金進駐林口新北國際AI+智慧園區，預計帶動龐大產業鏈商機。產業分析指出，龍頭設廠往往伴隨著供應鏈「磁吸效應」，這股趨勢在商辦租售市場得到證實。位於林口文化二路核心的「福樺中央大樓」，近期傳出多筆高科技企業品牌入主消息。

其中，台積電供應鏈重要夥伴、無塵室工程大廠「洋基工程」率先佈局，以「福樺中央大樓」作為運籌據點，顯示半導體供應鏈正積極在林口核心區建立「前進指揮所」。

看好林口．大型金控搶先佈局福樺中央大樓（圖／業者提供）

▲「福樺中央大樓」已獲凱基銀行、證券和洋基工程青睞進駐。

金融、科技雙引擎匯聚，形塑「林口華爾街」氛圍
除了科技硬體產業，資本市場的嗅覺更為敏銳。向來對選址有嚴格風控標準的金融業，亦看好林口未來的含金量。如「凱基銀行」與「凱基證券」，已進駐「福樺中央大樓」低樓層與黃金店面，不僅為區域注入強大的金融服務動能，更象徵此區已具備「林口金融中心」的雛形。

此外，該棟地標也吸引不同領域的隱形冠軍設立總部。包括知名AI應用無人機大廠「剛鈺關係企業」、享譽國際的電競品牌MONTECH總部「德隆公司」、AI基礎設備相關供應鏈的外商公司「香港歐陸通科技」。這些橫跨AI科技、國際貿易與品牌營運的企業主，不約而同選擇「福樺中央大樓」，顯示「群聚效應」正在林口頂級商辦市場發酵。

ESG 永續與建築韌性，成企業選址硬指標
在 ESG 浪潮下，企業總部已不再單純考量成本，而是轉向追求「永續競爭力」。以「福樺中央大樓」為例，該案由國際建築大師姚仁喜操刀，不僅取得黃金級綠建築認證，更採用高規格的SS鋼骨結構與60組BRB斜撐系統。對於洋基工程這類高科技供應鏈，或凱基這類金融機構而言，建築的「耐震韌性」與「節能形象」，直接關乎企業資產安全與品牌門面。

從ASML的設廠，到科技、金融巨頭實質進駐，林口正迎來大規模的產業升級。而如「福樺中央大樓」這類兼具國際大師設計與頂級規格的地標建築，憑藉著強大的企業品牌力，正逐漸重塑林口天際線與商業地位。「福樺中央大樓」租售即刻進駐，恭迎親臨鑑賞。

「福樺中央大樓」企劃行銷｜海悅機構-好漾廣告股份有限公司
建案官網：https://go.hiyes.tw/8epsfh

關鍵字：福樺中央大樓林口AI半導體ASML台積電

