賣地變現再加碼！三地拋「清單外」地王　開9.3億賣高雄客運站

高雄客運楠梓站基地，開出總價9億3600萬元出售。

三地集團鍾嘉村以土地開發起家，行事低調，近年大動作併購高雄客運等老字號企業後，短短幾年躍升「南台灣大地主」，日前三地私下流出一張售地清單，而不在清單內的高雄客運楠梓站基地，也開出總價9億3600萬元出售。據查，地主就是高雄客運已持有61年。

鍾嘉村因捲入綠電幣案疑雲遭羈押，市場日前傳出三地集團私下大規模售地，清單外流後已在各建商間瘋狂流傳，讓業界驚訝的是，不在清單上的土地也低調出售。

高雄客運楠梓站位於楠梓區楠梓新路，鄰近楠梓火車站，周邊生活機能發達。

高雄客運楠梓站位於楠梓區楠梓新路，鄰近楠梓火車站，周邊生活機能發達，各大連鎖品牌搶插旗，日前整塊基地釋出出售，地坪達719.9坪，為商3用地，開價9億3600萬元，換算單價約130 萬元。

根據《Google Maps》顯示，從2012年開始，基地除高雄客運候車站牌外，還有「主幼商場」、「NET」、「7-ELEVEN」等知名店家，除「主幼商場」2021年搬家後空置至今，「NET」、「7-ELEVEN」都至少開店13年，是不少在地人常逛的老店。據查，地主為高雄客運，從1964年買入後，已持有61年至今。

楠梓車站周邊因交通與學區機能完整，建楠路、楠梓路商家林立，生活機能相當發達。

而天玉集團旗下天玉營造，去年底剛以8.98億元入手附近朝陽路整排店面，地坪合計730坪，為商3用地，換算土地單價123萬元，該公司透露，預計規劃1棟地上27樓、地下6樓的超高樓，目前正在整地中。

住商不動產楠梓高大謙行加盟店長蔡岳霖表示，過去該區曾出現土地開價飆到每坪150萬元的行情，因此地主開出每坪130萬並不算離譜，以目前火車站前土地的稀缺程度來看，「三角窗大塊基地是可遇不可求，有資金的建商還是會入手。」且區段預售案最高已出現4字頭成交行情。

高雄客運楠梓站基地周邊地價。

蔡岳霖分析，台積電南下楠梓設廠後，雖然科技人主要聚焦橋頭高雄新市鎮、楠梓高大特區等新興重劃區，但楠梓車站周邊因交通與學區機能完整，建楠路、楠梓路商家林立，生活機能相當發達，仍吸引部分科技族群與在地自住客購屋。

蔡岳霖說：「火車站前已是成熟商圈，若成功出售，將會是楠梓車站前少見的大型開發案，未來開價也要逼近4字頭。」

