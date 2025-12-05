ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

「竹科X計畫」科技新貴準備移居　周邊吸納全台最硬剛需

▲▼竹科,新竹房市,科技產業,就業機會,交通建設,鴻柏建設,鴻柏鴻序 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲由中央與地方共同推動的「竹科X計畫」正式進入實質啟動階段，從研發大樓、文創設施到周邊交通建設逐步到位。（圖／業者提供）

記者陳筱惠／新竹報導

新竹科技能量再升級，由中央與地方共同推動的「竹科X計畫」正式進入實質啟動階段，從研發大樓、文創設施到周邊交通建設逐步到位，不僅將創造至少400億元以上產值、2.1萬名新增就業人口，也讓新竹市房市提前升溫。

新竹科學園區自1980年成立以來，已成為台灣半導體核心基地，覈準廠商超過600家、就業人口突破16萬人，成為台灣經濟領頭羊，然而園區土地逐漸飽和，加上台積電、ASML、聯發科、光罩等龍頭企業持續擴產，原有園區空間明顯不足。

如今進入AI時代，包含AI、IOT、軟體研發、設計創新與大數據等軟實力產業成為主流，竹科延伸成為必然趨勢。而「竹科X計畫」地點成為最優選，基地與高鐵、竹北市區、園區本部將形成三角軸線，也因此催生總面積36公頃的「竹科X計畫」，分為台肥舊廠區19公頃、藝文特區8公頃、中油油庫9公頃，分布在公道五路兩側。

▲▼竹科,新竹房市,科技產業,就業機會,交通建設,鴻柏建設,鴻柏鴻序 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲台肥打造的「TFC ONE辦公大樓」，吸引國內外科技領頭羊的進駐，已實現100%招租率。（圖／業者提供）

不僅地方大力響應，其最重要「竹科X基地」預計興建3棟研發大樓，首棟大樓已於今年4月正式驗收完成，目前承租率已超過8成，顯示廠商進駐踴躍。中央也同步推動2條輕軌路線，包括「高鐵—竹科X計畫—園區本部線」與「竹北火車站—科園路—園區本部線」，若未來完工，將大幅縮短科技族通勤時間。

另，台肥成功打造「TFC ONE辦公大樓」，更吸引包括ASML、輝達（NVIDIA）、信驊科技、創未來、康鈦科技、應廣科技等國內外科技領頭羊的進駐，實現100%招租率，滿足半導體、AI數位、IC設計與無人機等前瞻科技的研發與辦公需求。

《住展雜誌》發言人陳炳辰認為：「這是繼園區擴建、AI 能源推動後，對新竹房價影響力最強的第三波利多。除了研發能量提升，鄰近的藝文高地也將同步成為生活核心，也因此緊鄰計劃區的土地成為各路建商獵地卡位新戰場。」

▲▼竹科,新竹房市,科技產業,就業機會,交通建設,鴻柏建設,鴻柏鴻序 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲新竹市多年來新屋供給量有限，但科技人才年年增加，加上新竹是全台最年輕、出生率最高的城市，對住宅的需求屬剛性不減。（圖／業者提供）

在地深耕的鴻柏建設業務部副理余承哲分析：「新竹早已是『科技帶動城市』且外來人口居多的典型新興區，竹科X計畫則象徵新竹邁向『都會型科技城』的階段。隨著多項設施陸續啟動，園區外溢需求將更強烈，搭配人口紅利與學區需求，房市將持續呈現穩健上行格局，商辦與住宅市場將同步進入下一輪成長曲線。」

尤其是著重生活質感與基礎教育的新手爸媽們，對房市物件的需求除了近學區、近工作地點外，更需要一個安心可靠的「家」，新案「鴻柏鴻序」基地位於新竹市東區，就在竹科X創新園區5~8分鐘車程，更享有巨城商圈、北新竹車站、三民等明星學區，包含新竹女中等名校一應俱全，68快速道路及國道一號在側，交通機能堪稱核心點位。

▲▼竹科,新竹房市,科技產業,就業機會,交通建設,鴻柏建設,鴻柏鴻序 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲▼新案「鴻柏鴻序」基地位於新竹市東區，就在竹科X創新園區5~8分鐘車程，更享有巨城商圈、北新竹車站、三民等明星學區，3D示意圖（上）、樣品屋實景（下）。（圖／業者提供）

▲▼竹科,新竹房市,科技產業,就業機會,交通建設,鴻柏建設,鴻柏鴻序 。（圖／記者陳筱惠攝）

「鴻柏鴻序」更申請銀級的綠建築及智慧建築，從建築外觀到空間規劃，都替為社區注入獨特的藝術氛圍，建材部分也採用高等級的TOTO全自動馬桶、Villeroy & Boch系列產品、LEICHT廚具等，全案規劃3房35～40坪，4併2梯好住、好採光格局，搭配事務所，整體開價落在58~72萬元。

尤其是鴻柏建設為區域深耕型建商，不論在首購群或是換屋群中口碑人氣都相當高，買房人生大事，業者從施工到入住，堅持「八項安心保證」，涵蓋施工說明、客製家居、透明施工、公正驗屋、生產履歷，並延伸至入住後的社區維運、房屋健檢與快速維修，替住戶掌握每個細節，透明不怕檢驗的態度，深獲科技人信賴。

▲▼竹科,新竹房市,科技產業,就業機會,交通建設,鴻柏建設,鴻柏鴻序 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲鴻柏建設為區域深耕型建商，不論在首購群或是換屋群中口碑人氣都相當高，買房人生大事，業者從施工到入住，堅持「八項安心保證」，圖為施工說明會現場照片。（圖／業者提供）

在地房仲透露：「新竹市多年來新屋供給量有限，但科技人才年年增加，加上新竹是全台最年輕、出生率最高的城市，對住宅的需求屬剛性不減。竹科X計畫帶來產業升級、就業增加與交通改善，被視為未來5年新竹房市最強驅動力，尤其研發大樓落成後將吸引大量科技新貴湧入，竹科、公道五、東區三連線，將成為科技人才最密集的生活線。」

