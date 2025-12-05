雙北房市新熱區！中和接棒發展核心　亞昕x家泰x寶亞三大品牌聯手推案受矚目

▲出則繁華、入則寧靜，三大品牌建商聯手、精工品質與完善生活配套，演繹都會森活新風貌。（採訪撰稿／記者胡至欣；攝影剪輯／記者姜國輝）

記者胡至欣／採訪報導

隨著雙北房價持續攀升，新北板橋、永和、新店、三重等區域也不斷創下破百萬的新高價。在這樣的市場環境下，中和景安生活圈憑藉其地段成熟、生活機能齊備、交通網絡完整等優勢，正成為置產族與自住客心中最具CP值的新熱區。

▲▼景安生活圈地段成熟、生活機能齊備。（圖／記者姜國輝攝；以下同）

財經專家田大全指出，綜觀大台北捷運路網，雙捷運交會站周邊房市幾乎是票房保證，中和景安捷運站因為是新蘆線和環狀線的交會站，便具備此條件優勢。更難得的是，在市中心蛋黃區的捷運線旁，還找得到近千坪的森態綠地，在復興國小旁有大片綠意與公園景觀，在雙北實屬罕見。

▲▼復興國小旁有大片綠意與公園景觀。

景安是中和唯一的雙捷核心，3站進台北，5站到四鐵共構的板橋車站，轉乘便利度高，加上房價仍相對親民，長期維持穩定需求，被視為雙北下一階段開發重心。品牌建商陸續布局，近期又以亞昕集團、家泰建設、寶亞建設三強聯手即將推出的指標新案最受市場矚目。

▲亞昕集團、家泰建設、寶亞建設三大建築品牌聯袂之作即將公開。

距離景安站約550公尺、南勢角捷運站約450公尺，同時擁有一快二高完整路網，南北往返迅速。10分鐘步行圈內涵蓋復興國小、登山步道、和平街黃昏市場、家樂福，並緊鄰大全聯、好市多與環球購物中心，交通、機能、學區與綠意四大好宅要素全到位。

▲整體結構升級至耐震六級。

此案基地規模達2,146坪，整體規劃1幢3棟設計、總戶數446戶。產品主打22到38坪、2至3房，標榜「森呼吸生活」，建材選用日本YKK-AP氣密窗搭配6+6A+6mm Low-E 複層玻璃、德國JUDO淨水科技，搭配5年防水保固，15年結構保固，抗震強度升級至耐震六級，兼顧居住安全與健康。社區規劃健身房、交誼廳、咖啡廳、兒童遊戲室以及高爾夫球室等8大公設，滿足全齡休閒需求。

▲▼產品主打22到38坪、2至3房，標榜「森呼吸生活」。

出則繁華、入則寧靜，三大品牌建商聯手、精工品質與完善生活配套，演繹都會森活新風貌。目前推出高樓層限量優惠與輕鬆付款方案，訂簽68萬元起，讓首購族與小家庭都能輕鬆入主中和最核心的雙捷森境。面對雙北高房價時代，以合理門檻入手核心地段，無論自住或置產，都是難得的高CP值選擇。

