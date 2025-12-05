租金墊高扛不住　「燒肉一條街」洗牌！2大名店接連撤場

記者張雅雲／高雄報導

安平區永華路二段近期不少燒肉店進駐，形成「燒肉一條街」的群聚效應。沒想到近期突有2間知名燒肉店「東大門」、「原燒」退場，2店屋主都秒開30萬元重新招租。

▲台南安平永華路二段近期新店一家接一家開，不少燒肉店進駐，形成「燒肉一條街」的群聚效應，日前一口氣有2加名店撤出。（圖／記者張雅雲攝）

安平區永華路二段近年成為新興餐飲戰場，多家燒肉品牌一字排開，包括「茶六燒肉堂」、「oh my! 原燒」台南永華店、「福賀日本和牛燒肉專門店」、「東大門韓國烤肉料理」、「云川苑燒肉吃到飽」等多家燒肉店。

▲「東大門韓國烤肉料理」撤出後搬家到永華路新址，並更名為「東大門新韓式料理」。（圖／記者張雅雲攝）

單點、吃到飽、大型連鎖品牌各式燒肉種類百花齊放，客單價也不低，全都開在短短700公尺內，吸睛度超高，群聚效應迅速發酵，已成為燒肉一級戰區。沒想到「oh my! 原燒」台南永華店、「東大門韓國烤肉料理」日前突撤出。

在地人透露，「oh my! 原燒」因租約到期，9月1日結束營業後，之後用餐最近就是嘉義耐斯店。而「東大門韓國烤肉料理」則在撤出後搬家到永華路新址，並更名為「東大門新韓式料理」，不以燒肉為主，主打新韓式料理。

2店屋主都開出30萬元重新招標，據了解，「oh my! 原燒」舊址以25萬元租出，新租客為中醫診所目前尚未開始裝潢。屋主為自然人。而「東大門」舊址仍招租中，屋主為台邦商旅。

▲永華路二段位於安平五期，附近有上台南市政府，沿線商家林立。（圖／記者張雅雲攝）

台灣房屋安平加盟店店長黃宗偉分析，永華路二段位於安平五期，附近有上台南市政府，沿線商家林立，商業機能發達、人流、車流密集，隨近期新大樓陸續完工，人口快速進駐，帶動商圈快速發展，租金行情也水漲船高。

目前商圈店面依坪數呈現明顯分級，小坪數約12~15坪的街邊店，月租金落在3.5~4.5萬元；若是60~70坪中型店面，約7~9萬元。至於大面寬、大坪數旗艦店，行情更直接跳到30萬元上下。

▲台南燒肉一條街2名店撤出。（ETtoday製表）

黃宗偉指出，永華商圈租金基準全面墊高，「要撐30萬元租金，已不是一般餐飲扛得住，多半要大型連鎖業或高毛利業種才有機會承租。」尤其近年燒肉品牌快速擴張、競爭激烈，市場早已「供過於求」，也讓部分店家因戰略考量或租約到期後撤出。

有巢氏房屋安平育平健康加盟店副理吳稚庭表示，該區近2年餐飲品牌快速進駐，包括大型連鎖品牌「茶六」插旗後，整體商圈的競爭強度明顯拉高。「永華路本來就是燒肉戰區，但品牌越開越多，租金又站上30萬元門檻，人力、營運等成本壓力再拉高。」

