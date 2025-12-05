ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

租金墊高扛不住　「燒肉一條街」洗牌！2大名店接連撤場

記者張雅雲／高雄報導

安平區永華路二段近期不少燒肉店進駐，形成「燒肉一條街」的群聚效應。沒想到近期突有2間知名燒肉店「東大門」、「原燒」退場，2店屋主都秒開30萬元重新招租。

《地產詹哥老實說》EP286／交屋潮來了！跌價有機會？　專家揭2026房市真實劇本

▲▼ 台南 永華路2段 。（圖／記者張雅雲攝）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲台南安平永華路二段近期新店一家接一家開，不少燒肉店進駐，形成「燒肉一條街」的群聚效應，日前一口氣有2加名店撤出。（圖／記者張雅雲攝）

安平區永華路二段近年成為新興餐飲戰場，多家燒肉品牌一字排開，包括「茶六燒肉堂」、「oh my! 原燒」台南永華店、「福賀日本和牛燒肉專門店」、「東大門韓國烤肉料理」、「云川苑燒肉吃到飽」等多家燒肉店。

▲▼ 台南 永華路2段 。（圖／記者張雅雲攝）

▲「東大門韓國烤肉料理」撤出後搬家到永華路新址，並更名為「東大門新韓式料理」。（圖／記者張雅雲攝）

單點、吃到飽、大型連鎖品牌各式燒肉種類百花齊放，客單價也不低，全都開在短短700公尺內，吸睛度超高，群聚效應迅速發酵，已成為燒肉一級戰區。沒想到「oh my! 原燒」台南永華店、「東大門韓國烤肉料理」日前突撤出。

在地人透露，「oh my! 原燒」因租約到期，9月1日結束營業後，之後用餐最近就是嘉義耐斯店。而「東大門韓國烤肉料理」則在撤出後搬家到永華路新址，並更名為「東大門新韓式料理」，不以燒肉為主，主打新韓式料理。

2店屋主都開出30萬元重新招標，據了解，「oh my! 原燒」舊址以25萬元租出，新租客為中醫診所目前尚未開始裝潢。屋主為自然人。而「東大門」舊址仍招租中，屋主為台邦商旅。

▲▼ 台南 永華路2段 。（圖／記者張雅雲攝）

▲永華路二段位於安平五期，附近有上台南市政府，沿線商家林立。（圖／記者張雅雲攝）

台灣房屋安平加盟店店長黃宗偉分析，永華路二段位於安平五期，附近有上台南市政府，沿線商家林立，商業機能發達、人流、車流密集，隨近期新大樓陸續完工，人口快速進駐，帶動商圈快速發展，租金行情也水漲船高。

目前商圈店面依坪數呈現明顯分級，小坪數約12~15坪的街邊店，月租金落在3.5~4.5萬元；若是60~70坪中型店面，約7~9萬元。至於大面寬、大坪數旗艦店，行情更直接跳到30萬元上下。

▲▼ 。（圖／記者張雅雲攝）

▲台南燒肉一條街2名店撤出。（ETtoday製表）

黃宗偉指出，永華商圈租金基準全面墊高，「要撐30萬元租金，已不是一般餐飲扛得住，多半要大型連鎖業或高毛利業種才有機會承租。」尤其近年燒肉品牌快速擴張、競爭激烈，市場早已「供過於求」，也讓部分店家因戰略考量或租約到期後撤出。

有巢氏房屋安平育平健康加盟店副理吳稚庭表示，該區近2年餐飲品牌快速進駐，包括大型連鎖品牌「茶六」插旗後，整體商圈的競爭強度明顯拉高。「永華路本來就是燒肉戰區，但品牌越開越多，租金又站上30萬元門檻，人力、營運等成本壓力再拉高。」

《地產詹哥老實說》EP286／交屋潮來了！跌價有機會？　專家揭2026房市真實劇本

關鍵字：台南燒肉永華路租金飆升餐飲競爭品牌撤出

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

選捷運老公寓「還是8年社區大樓？」　他超猶豫！網答案一面倒

一名30歲網友近日看中兩物件，一間是屋齡45年的公寓，離捷運僅步行5分鐘，另一間則是環境較優的新屋，讓他不禁陷入抉擇。他透露，兩間房坪數都是30坪，後者總價高出300萬元；而PO文也掀起熱烈討論。

25分鐘前

房市不能唱衰　小紅書、嗶哩嗶哩4萬貼文被刪、7萬帳號遭封

上海近期啟動一項針對網路房地產內容的整頓行動，鎖定在社群平台上散播「房價大跌」「市場崩盤」等負面訊息的帳號。官方表示，已要求小紅書、嗶哩嗶哩等站點進行清查，目前共刪除超過四萬則不實或違規貼文，並以違規為由處置七萬餘個帳號。

1小時前

新家快裝修好了！公婆突提「1要求」老公喊完蛋　網一面倒：請拒絕

不少人新婚後，都期待能擁有屬於兩人的小天地，但若家人臨時提出「借住」的要求，又該怎麼辦？近日就有一名女網友表示，公婆突然通知，叫夫妻倆要讓老公的弟弟借住幾個月，這種情況大家會答應嗎？拒絕會不會破壞婆媳關係？貼文曝光後，引起討論。

1小時前

【廣編】大陸建設衡岄插旗南港經貿　標誌世界建築新緯度

大陸建設南港首發個案「衡岄」坐落於南港經貿特區核心地段，緊臨軟體園區、正對中信金融園區、坐擁捷運南港軟體園區站，集萬象都會豐沛能量，加上大陸建設打造世界建築的實力，肯定成為結合南港科技廊帶與金融時區雙軸核心的代言人。

1小時前

新竹薇閣歇業1年　大地主8.7億出售半棟

新竹市中正路「薇閣旅館」歇業1年，如今以8.7億元賣掉半棟產權。經查，該建物及土地原本都由孟築建設，其負責人為知名大地主沈福勝，如今賣掉一半予大境投資公司，但不排除關係人交易的可能性。在地開發商表示，尚未聽說該地要進行開發。

1小時前

七期抄底客搬現金拚了　黃仁勳看過的數字豪宅價見鬆動

台中七期豪宅市場雖然進入盤整期，高資產買家看準市場修正，近期悄悄搬現金進場，觀察整體市況單總價雖然略減鬆動，但總價仍維持在4000萬元以上級距，專家認為，七期抄底客對決勇腳屋主，現金買房成為主流。

1小時前

上裕營造4.1億拿北安商業區首標地　估推案價看4字頭

台南市第2次市地重劃區土地標售5日開標，共有14標14筆土地，總底價約15.9億元，共10標封參與投標，最後標出7標共7筆土地，脫標率50%，總得標金額為6億9583萬1958元。上曜集團成最大贏家，以信立化學、上裕營造名義標下麻豆及北安商業區2地。

2小時前

高薪買盤踩煞車？　南科房價季跌4.7%全台園區最慘

央行房市管制發酵，科學園區房市買氣全面降溫。政大永慶「2025年第3季科學園區中古屋房價指數」最新出爐，4大園區本季全數走跌，又以台南園區修正幅度最大，是全台跌幅最大的區域，季跌4.7%、年跌更達9%；高薪買盤也踩剎車，新竹園區連2季跌幅超過2%。

3小時前

租金墊高扛不住　「燒肉一條街」洗牌！2大名店接連撤場

安平區永華路二段近期不少燒肉店進駐，形成「燒肉一條街」的群聚效應。沒想到近期突有2間知名燒肉店「東大門」、「原燒」退場，2店屋主都秒開30萬元重新招租。

4小時前

看好林口！大型金控搶先佈局「福樺中央大樓」

隨著生成式AI掀起全球科技革命，北台灣的產業地貌正經歷劇烈重組。在南港軟體園區、內湖科學園區飽和外溢效應下，串聯至新竹科學園區的「AI黃金軸線」已然成形。

6小時前

小S為台北101宣傳片配音 一度哽咽說不出口「緊緊擁抱」

東森房屋 精選好屋

讀者迴響

熱門新聞

全台最大Mazda旗艦店將熄燈..

才開4年！「成吉思汗」高雄館房..

鞋業大亨神秘「銘珠園」　底價1..

央行「限貸令」掀解約潮不爽賠1..

賣地變現再加碼！三地拋「清單外..

官方證實Costco新址　台中..

房地合一稅20%屋主平均獲利4..

電子鍋內鍋「出現4狀況」快換掉..

老牌樂器代理商雙燕砸3億　收中..

租金墊高扛不住　「燒肉一條街」..

ETtoday房產雲

最新新聞more

選捷運老公寓「還是8年社區大樓..

房市不能唱衰　小紅書嗶哩嗶哩4..

新家快裝修好了！公婆提1要求　..

大陸建設衡岄插旗南港經貿

新竹薇閣歇業1年　大地主8.7..

七期抄底客搬現金拚了　黃仁勳看..

上裕營造4.1億拿北安商業區首..

高薪買盤踩煞車？　南科房價季跌..

租金墊高扛不住　「燒肉一條街」..

看好林口！大型金控搶先佈局「福..

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366