ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

「微型商辦」崛起！　內行人深度解析投資前景

▲▼ 市政一號廣場，微型商辦 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲在住宅市場面臨房貸管制趨嚴之際，商用不動產、特別是「微型商辦」，正掀起熱潮。（圖／記者陳筱惠攝）

記者項瀚／綜合報導

在住宅市場面臨房貸管制趨嚴之際，商用不動產、特別是「微型商辦」，正掀起熱潮。過去被視為大老闆專屬的商辦投資，如今因小坪數產品興起，2~3千萬元即可進場，成為投資新寵。最新一集《地產詹哥老實說》節目邀請高力國際不動產董事黃舒衛、興富發專案經理陳豪，解析微型商辦的投資前景。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲點擊收聽Podcast《地產詹哥老實說》，分析微型商辦的投資前景。

微型商辦崛起：低門檻、高需求

主持人詹哥點出：「政府對住宅房貸的嚴格控管，使得買房門檻提高，但商用不動產因貸款靈活且不受限貸令影響，成為新標的。」

陳豪指出：「傳統辦公室動輒70坪以上，而微型商辦約25至48坪，總價在台中市場約2~3千萬，大幅降低了資金門檻，對企業或投資客負擔較輕。」

投報率優於住宅，空置率低成亮點

黃舒衛表示：「商用不動產投報率通常優於住宅，隨著微型或中小型企業崛起，對彈性、靈活的辦公空間需求大增，使得小型辦公室租金回報更具潛力且穩定。」

陳豪也提到：「台中七期市場上微型商辦幾乎沒有庫存，許多企業苦於找不到小坪數辦公室，顯示市場需求龐大，空置率預期將維持低檔。」

▲▼ 。（圖／翻攝自地產詹哥老實說）

▲陳豪表示，台中七期市場上微型商辦幾乎沒有庫存，許多企業苦於找不到小坪數辦公室，顯示市場需求龐大。（圖／翻攝自《地產詹哥老實說》）

新創、分公司首選：滿足成本與隱私需求

黃舒衛指出：「台灣新創公司多為小型團隊，租用中大型辦公室成本高昂，微型商辦能滿足他們對成本控制、業務機密考量及彈性空間的需求，許多外商或中大型事務所在中南部拓點，中小型辦公室也成為首選。」

陳豪補充：「許多投資客也轉向投資辦公室，因企業租金接受度高，且租賃關係較單純。」

景氣下行免驚：貸款與稅務優勢避險

面對景氣下行疑慮，微型商辦是否難脫手？黃舒衛強調：「商辦在財務投資結構上與住宅不同，辦公室不受限貸壓力，貸款條件更優，此外商辦利息支出可抵稅，槓桿效果和避險能力更強。」

陳豪也指出：「以公司名義購買辦公室，除了總價較低，最大優勢在於所有支出皆可抵稅，有效節省稅金。」

國際趨勢借鏡：彈性、服務、生態系成主流

黃舒衛指出：「國際都會區如東京、首爾，商辦產品趨向更小坪數、提供更多共享空間，以滿足年輕、靈活的使用方式，預期未來商辦將更具彈性，並提供更完整的社群與服務配套，形成生態系運作模式。」

陳豪提到：「興富發選擇在台中七期推動微型商辦，正是看中其優越地理位置，能為企業提供最佳門面形象。」

▲▼ 台中,最富里,七期,惠來里,國家歌劇院,億級豪宅 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲興富發選擇在台中七期推動微型商辦，正是看中其優越地理位置，能為企業提供最佳門面形象。（圖／記者陳筱惠攝）

投資微型商辦：地點、品牌、長期持有是關鍵

對於有意投資微型商辦的聽眾，黃舒衛建議：「首先地點至關重要，能彰顯品牌、提高招工效率並形成產業聚落，其次，大樓品牌也極為重要，高品質的營運管理服務是維持租金與低空置率的關鍵。」陳豪則強調，「群聚效應」與「地方建設」的重要性。

2位專家最後提醒，投資微型商辦應有長期持有的規劃，並意識到營運與管理成本會增加，在住宅市場受限的環境下，微型商辦以其優勢，成為房市新興投資亮點，但投資人仍需謹慎評估。

ONE TAICHUNG「市政壹號廣場」基本資料

坪數規劃：25-48坪

戶數規劃：辦公室889戶、店面1戶

洽詢電話：04-2252-7555

了解更多>>https://lihi.cc/oMGL4

關鍵字：商辦微型商辦投資興富發陳豪高力國際黃舒衛地產詹哥老實說

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

豪宅一哥副牌首作落成　開箱「雨衣大王」起家厝改建案

聯聚建設子品牌首案「理仁柏舍」正式落成，該案無論基地選址、歷史脈絡、公設動線或建築語彙皆備受市場關注。2020年預售開賣時，以平均單價51萬元，締造1個月完銷紀錄，而該社區最近1筆成交單價已來到75萬元，被市場視為「買到賺到」的代表之一。

33分鐘前

港務公司高雄新亞灣1.16公頃雙子星大樓招商　總投資金額約87億元

交通部今(19)日下午由部長陳世凱帶領，在台北花園大酒店舉辦招商大會，其中高雄港新亞灣雙子星大樓開發案，基地面積約1.16公頃，投資興建及營運商用不動產設施，民間投資金額計約86.99億元，由於土地方正，緊鄰85大樓與高雄會展中心，在高港旅運中心對面，是高雄苓雅區精華地段，已有多家企業洽詢，預計明年第二季招商。

1小時前

嘉義中山路一甲子「最多標語店面」　四拍底價758萬

開業超過一甲子的「長松電器」，位於嘉義市東區最熱鬧的中山路，整間店面標語超多，還被在地人笑稱「走過路過很難忽略。」舊址因「票款執行」遭拍賣，12月4日進行四拍，底價758.8萬元。

2小時前

新北人口開始流失！　3大高房價區首當其衝

新北市人口今年出現轉折，開始流失，其中減少最多的是板橋、永和、新莊。房仲專家表示，這3區都屬於新北高房價區，年輕人被迫向外移居，此外囤房稅2.0開徵，節稅分戶潮也使蛋黃區與蛋白區的戶籍人口此消彼長。

3小時前

「新潤世界城」板橋核心事務所首付38萬起　打造專業企業形象

傳統住宅門檻節節高升，但總價相對親民、入手容易的「微型商辦」卻逆勢竄紅，成為新世代創業家與高資產族最關注的投資新寵，《ET即賞屋》主持人張宇也在節目中觀察到這股市場變化，特別邀請地政士廖國甫代書深入解析微型商辦熱潮，其中板橋指標案「新潤世界城創藝中心」，成為市場矚目的掘金焦點。

3小時前

「接待中心一條街」南移文心南路 　400公尺擠11個案

過去台中知名的「接待中心一條街」在北屯，尤其是松竹路上，不過隨著推案熱點南移，近期大批開發商前往文心南路匯集，散步400公尺就可直接將11個案盡收眼底。

4小時前

「最大3C回收商」歇業　火鍋店月砸28萬接手店面

全台最大的3C回收商與販賣商「綠盟電子」位於北市3C一條街，擁30年歷史，但在6月歇業，令3C迷相當錯愕與不捨，並在網上引發熱議。最新揭露，該透店整棟以28萬元出租，傳新租客是火鍋業者，在地人觀察：「光華商圈店面市場正在大洗牌。」

5小時前

「微型商辦」崛起！　內行人深度解析投資前景

在住宅市場面臨房貸管制趨嚴之際，商用不動產、特別是「微型商辦」，正掀起熱潮。過去被視為大老闆專屬的商辦投資，如今因小坪數產品興起，2~3千萬元即可進場，成為投資新寵。最新一集《地產詹哥老實說》節目邀請高力國際不動產董事黃舒衛、興富發專案經理陳豪，解析微型商辦的投資前景。

6小時前

房市空頭最長2年　樂居李奕農預言：明年Q2交易量緩回

去年919後，房市進入大空頭。但樂居執行長李奕農認為，現在就是房市最差的時候，最快明年Q2交易量就會慢慢出來。信義房屋專家則表示，不敢斷言現在就是最谷底，但觀察近期交易量表現已不再破底。

21小時前

想買27年老屋！他列「200萬修繕清單」　內行搖頭：光拆就超過

老屋由於坪數實在、總價較易入手，雖然大多沒有電梯，但有些人也會考慮屋齡高的房子，不過，買老屋通常需要花費一大筆錢來進行修繕。就有一名網友透露，他想買一間27年的透天，屋主開價1380萬，他自己初估修繕費用要200萬，因此打算開價到1000萬元左右，卻擔心這樣出價會不會太誇張。對此，有內行網友提醒老屋修繕恐怕不止200萬。

22小時前

【總經費約6447萬】普發全民國防手冊！平均每本5.86元

東森房屋 精選好屋

讀者迴響

熱門新聞

七期豪宅爆「4年就斷頭」！　屋..

NET霸氣包棟9層大樓！　房東..

高醫22億買走高雄陳家資產　十..

中壢社宅250戶　含年青族群共..

新北人口開始流失！　3大高房價..

雲林「蚊子館」荒廢3年！議員開..

想買27年老屋！他列「200萬..

房市空頭最長2年　樂居李奕農預..

28年增值10倍！　信義資深豪..

20年「在地版小北百貨」月底熄..

ETtoday房產雲

最新新聞more

豪宅一哥副牌首作落成　開箱「雨..

港務公司高雄新亞灣1.16公頃..

嘉義中山路一甲子「最多標語店面..

新北人口開始流失！　3大高房價..

新潤世界城板橋核心首付38萬起

「接待中心一條街」南移文心南路..

「最大3C回收商」歇業　火鍋店..

「微型商辦」崛起！　內行人深度..

房市空頭最長2年　樂居李奕農預..

想買27年老屋！他列「200萬..

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366