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爸媽想看孫發現「沒客房住」超火　女被罵自私傻：住飯店不行嗎

▲▼父母同住,父母吵架,吵架。（圖／CFP）

▲女子因為沒幫爸媽準備客房，惹火家人。（圖／示意圖／VCG）

記者李振慧／綜合報導

國外一名女子在網路上表示，由於她和老公都可以遠距上班，所以想把家中客房改成辦公室使用，沒想到遭到父親責備自私，因為這樣對方前來拜訪時只能睡飯店，讓她覺得非常委屈，上網詢問網友意見。

女子在國外論壇Reddit上發文，去年10月生下一名孩子的她現在是新手媽媽，與丈夫住在一個3間房的公寓中，「我和丈夫睡主臥室，另外2間房則是拿來做為客房和書房，孩子出生後，其中一間房會變成孩子房間，原本的客房想改造成辦公室」。

女子表示，她和丈夫也考慮過保留客房，但最後覺得比起客房，辦公室更實用，而且親友其實也不會太頻繁來拜訪他們，如果有需要，可以在地上鋪簡易床墊給親友睡或是去住飯店。

女子表示，原本以為這是一個好決定，沒想到父親近來打算要來他們家看孫子時，得知客房沒了竟然非常生氣，認為他們的做法非常不體貼家人又自私，而且姊姊也同意父親看法，讓她開始懷疑自己，所以想上網詢問大家意見。

貼文吸引上百網友留言，大部分網友都支持女子決定，「你和你丈夫都會在家工作，辦公室比客房實用多了」、「家人又沒有幫忙繳房租，為了偶爾來住幾天的人保留客房太荒謬了」、「親友要求這麼多的話，乾脆讓他住飯店比較好」。

關鍵字：客房辦公室房產雲祖父母

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