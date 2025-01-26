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房東曾警告鬧鬼！夫妻不信邪裝修新家　牆後發現「隱藏暗門」

房東曾警告鬧鬼！夫妻不信邪裝修新家　牆壁發現「隱藏暗門」。（圖／翻攝自TikTok／frida.s.lind）

▲夫妻在牆後發現暗門。（圖／翻攝自TikTok／frida.s.lind）

記者李振慧／綜合報導

瑞典一名女子和丈夫裝修住家時，意外在一面牆後發現一個被藏起來的門，然而當她試著把門打開時，這道門竟然是被鎖住的，無論她怎麼努力都打不開，恐怖影片在網路上爆紅。

名叫芙烈達(Frida)的女子在TikTok上分享影片，和丈夫養育2名孩子的她，近來和丈夫買下了一棟兩層樓新房，2人為了省錢決定自己動手裝修，打造出夢想中的房子，然而卻在過程中發現不尋常之處。

@frida.s.lind

Haunted house?

♬ Lovely - SLAP HOUSE MAFIA

影片中可看到，芙烈達與丈夫拆下牆壁上的木片，再一一除去牆壁上的附著物，看到裡面有一個隱藏的門。芙烈達表示，「一層層剝去後，終於看到了門，可惜的是門被鎖住了，無法打開」。

芙烈達透露，當時她要買這棟房子時，前屋主曾警告過他們這棟房子鬧鬼，但由於她不信邪還是買了下來，發現暗門後也繼續照常裝修工作。

影片曝光後獲得20多萬點閱，許多網友驚嚇表示，「為什麼我看到門的把手好像在動」、「別開！門被藏起來一定有原因的」，還有許多網友希望能看到後續，不過目前芙烈達尚未給予回應。

關鍵字：裝修瑞典暗門房東房產雲

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