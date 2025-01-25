不爽川普當選要逃出美國！　女砸下積蓄搬到郵輪「環遊世界3年」





▲女子因為不滿川普當選，決定暫時搬離美國。（圖／路透社）

記者李振慧／綜合報導

美國北卡羅來納州一名女子因為不喜歡川普當選，狠砸下多年積蓄，決定住在郵輪上環遊世界3年，預計拜訪100多個國家，然而結果卻事與願違，行程遲遲無法出遊，搞到自己差點無家可歸。

英國《鏡報》報導，從事社工工作的女子湯瑪士(Shirene Thomas)，當初因為想逃避美國總統大選，社會不安定的氣氛，決定搬離原本在北卡州威明頓(Wilmington)家，購買Life at Sea公司平均要價70,000英鎊到765,000英鎊的郵輪船艙，預計環遊世界3年。

湯瑪士表示，郵輪行原定2023年11月，從土耳其伊斯坦堡出發，然而卻不斷收到行程延後通知，最後驚訝發現，由於投資者突然撤資，使得Life at Sea公司資金周轉困難，最後宣布破產。

郵輪行突然取消讓上百名乘客陷入痛苦，其中包含湯瑪士，她向英國《鏡報》表示，她為了這趟郵輪行放棄了之前住的租房，變得無家可歸，後來改購買Villa Vie Residences公司的Odyssey郵輪服務又遇到類似情況，郵輪因為維修和文件問題一直無法啟航，直到2024年9月才終於出發。

湯瑪士無奈表示，她過著沒有財產也沒有房產的生活長達1年，計畫中的郵輪行才終於成行，雖然當初是為了逃離美國大選亂象才決定購買，如今川普真的當選，更讓她決定要離開美國，也奉勸有同樣想法的美國人可以參考她的做法。