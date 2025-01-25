ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

空姐薪水不夠用！21歲女買房「繳不出房貸」　下海當女優賺外快

百萬年薪不夠用！21歲空姐買房「繳不出房貸」　下海當女優賺錢。（圖／翻攝自Instagram／alannasworldx）

▲女子透露，房貸壓力讓她需要拍片賺錢。（圖／翻攝自Instagram／alannasworldx）

記者李振慧／綜合報導

澳洲21歲女子阿蘭娜(Alanna Pow)用繼承遺產購買了人生中第一個房產，身為空服員的她雖然年薪有6萬澳元（約台幣124萬元），卻還是無法負擔每月3千澳元（約台幣6萬多元）的房貸，龐大的財務壓力讓她不得不脫衣下海拍片賺外快。

澳洲媒體報導，21歲女子阿蘭娜繼承一筆遺產後，大手筆買下一棟價值533,000澳元（約台幣1,102萬元）的維多利亞式房屋，開心成為有殼族的她原本以為靠自己賺的薪水足以負擔房貸，卻事與願違。

阿蘭娜表示，身為空服員的她年薪約為6萬澳元，「我的工資太低了，很難還款，原本我以為用繼承的遺產買房子，就不需要動用存款，可是我的存款也全都花在房子上了」。

阿蘭娜表示，年輕人在現在這個時代，即使有家人的幫助，想靠自己的力量負擔房貸還是很困難，她除了擔心被爸媽發現已經把遺產花光的事情，更怕未來可能繳不出房貸，最後被迫賣掉房產。

阿蘭娜眼看存款日漸減少，最後決定上成人平台OnlyFans拍片，輕鬆在幾個月內就賺到14,000澳元（約台幣28萬元），成功幫助她改善窘困的財務狀況與生活，她表示，「現在若想過舒服的生活，10萬澳幣（約台幣206萬元）年薪跑不掉，我不知道我的朋友他們只靠一份薪水是怎麼辦到的」。

關鍵字：空姐遺產買房澳洲房產雲Alanna PowOnlyFans紐澳要聞

分享給朋友：

追蹤我們：

請按讚支持ETtoday房產雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

//cdn2.ettoday.net/images/8012

不爽川普當選要逃出美國！　女砸下積蓄搬到郵輪「環遊世界3年」

美國北卡羅來納州一名女子因為不喜歡川普當選，狠砸下多年積蓄，決定住在郵輪上環遊世界3年，預計拜訪100多個國家，然而結果卻事與願違，行程遲遲無法出遊，搞到自己差點無家可歸。

2小時前

//cdn2.ettoday.net/images/8057

海邊被「世界最毒生物」螫傷　23歲女心臟驟停送醫：像被電到

澳洲昆士蘭州一名女子在泰國度假時意外被世界上最致命水母螫傷，當下感覺全身就像電流通過一樣痛苦，在醫院接受治療長達1個月以上，身上還留下恐怖傷勢。

1/21 11:21

//cdn2.ettoday.net/images/8058

女突然大量掉髮差點禿頭　就醫發現「健身房器材太髒」害染病

國外一名女子到健身房健身後，發現自己開始因為不明原因落髮，前往就醫檢查出罹患頭癬，沒想到醫生告訴她，有可能是因為健身器材太髒，才會導致頭皮得到這種傳染病。

1/21 12:46

//cdn2.ettoday.net/images/8051

泰國忠犬小八！狗狗「孤單睡超商門口」癡等離世主人　心碎畫面曝

日本忠犬小八的故事聞名全球，泰國近來也有一隻叫做Moo Daeng的流浪狗，雖然主人已經去世好幾個月，每天仍守候在便利商店前不肯離開，痴痴等待著不會再出現的主人，被網友譽為泰國版小八。

1/17 16:59

//cdn2.ettoday.net/images/8051

遛狗差幾分鐘被砸死　夫妻查看監視器「拍到隕石撞擊」罕見畫面

加拿大一對夫妻遛狗時差點被巨石砸到，男子返家時發現院子突然多了許多碎片，好奇查看家中監視器，沒想到鏡頭拍到隕石從天而降、墜落到院子的罕見畫面與撞擊的聲音。

1/17 11:22

新莊新案衝8字頭　房仲揭：外地、在地人購屋想法有差異

近年新莊房價大幅成長，2024年一口氣出現5案衝破8字頭。在地房仲表示，7、8字頭新案大多是北市客在買，看中便捷的交通，外溢到新莊落腳，另外新莊在地首購、換屋需求也大，主要鎖定6字頭副都心、頭前重劃區屋齡較新穎的中古屋。

28分鐘前

打掉牆板！她驚見一道暗門被封死　鏡頭卻錄下「門把狂轉」

瑞典一家四口正在翻修「夢想中的房子」，打掉牆板之後，卻發現背後隱藏著一道暗門，甚至已經被封死、根本打不開。屋主將影片分享至TikTok，卻有眼尖網友發現，那扇門理應無法打開，門把卻在不斷轉動著。

58分鐘前

空姐薪水不夠用！21歲女買房「繳不出房貸」　下海當女優賺外快

澳洲21歲女子阿蘭娜(Alanna Pow)用繼承遺產購買了人生中第一個房產，身為空服員的她雖然年薪有6萬澳元（約台幣124萬元），卻還是無法負擔每月3千澳元（約台幣6萬多元）的房貸，龐大的財務壓力讓她不得不脫衣下海拍片賺外快。

58分鐘前

高雄市房屋稅2.0三讀通過！　42萬戶受惠

高雄市依中央房屋稅條例部分條文修正，並參照財政部公告之相關基準及辦法擬具《高雄市房屋稅徵收自治條例》草案，21日經議會三讀通過，自113年7月1日實施，今(114)年5月開徵，落實居住正義並合理化房屋稅負。

58分鐘前

「中古屋跌5%！」　帥過頭：2025房市代表字「換」

「2024房市代表字是『龍』，楊金龍的龍；2025則為『換』，換工作的換。」知名投資客帥過頭表示，2025年交易量不會明顯回升，不動產業者沒工作，要去換工作了。價格方面，他認為整體中古屋跌5%，預售屋則還不會動。

2小時前

【這下完了】男童拿玩具箱頻敲電視 下秒K爆螢幕整片黑掉

東森房屋 精選好屋

讀者迴響

熱門新聞

遺產稅1600萬！他崩潰求助：..

斷捨離卡關！　7類物品「真的該..

台中房價70萬成常態　賴正鎰：..

1天1億！　興富發奪2024上..

橫跨雙北生活圈！環狀線南北環C..

與「電梯共壁」的房能買嗎？　網..

七旬退休女醫師遭詐7棟房　專家..

台東土很黏！磁吸中南部退休族　..

婚後買房登記另一半名下？　專家..

「泰山勇士」來了！　塭仔圳新案..

ETtoday房產雲

最新新聞more

新莊新案衝8字頭　房仲揭：外地..

暗門被封死　鏡頭錄下「門把狂轉..

空姐薪水不夠繳房貸　當女優賺外..

高雄市房屋稅2.0三讀通過！　..

「中古屋跌5%！」　帥過頭：2..

蛇年開運秘笈！命理師教你招財旺..

不爽川普當選　女逃出美國「住郵..

與「電梯共壁」的房能買嗎？　網..

單價127萬超車新北　台中預售..

13年豪宅6.69億成交奪20..

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366