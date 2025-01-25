空姐薪水不夠用！21歲女買房「繳不出房貸」　下海當女優賺外快

▲女子透露，房貸壓力讓她需要拍片賺錢。（圖／翻攝自Instagram／alannasworldx）

記者李振慧／綜合報導

澳洲21歲女子阿蘭娜(Alanna Pow)用繼承遺產購買了人生中第一個房產，身為空服員的她雖然年薪有6萬澳元（約台幣124萬元），卻還是無法負擔每月3千澳元（約台幣6萬多元）的房貸，龐大的財務壓力讓她不得不脫衣下海拍片賺外快。

澳洲媒體報導，21歲女子阿蘭娜繼承一筆遺產後，大手筆買下一棟價值533,000澳元（約台幣1,102萬元）的維多利亞式房屋，開心成為有殼族的她原本以為靠自己賺的薪水足以負擔房貸，卻事與願違。

阿蘭娜表示，身為空服員的她年薪約為6萬澳元，「我的工資太低了，很難還款，原本我以為用繼承的遺產買房子，就不需要動用存款，可是我的存款也全都花在房子上了」。

阿蘭娜表示，年輕人在現在這個時代，即使有家人的幫助，想靠自己的力量負擔房貸還是很困難，她除了擔心被爸媽發現已經把遺產花光的事情，更怕未來可能繳不出房貸，最後被迫賣掉房產。

阿蘭娜眼看存款日漸減少，最後決定上成人平台OnlyFans拍片，輕鬆在幾個月內就賺到14,000澳元（約台幣28萬元），成功幫助她改善窘困的財務狀況與生活，她表示，「現在若想過舒服的生活，10萬澳幣（約台幣206萬元）年薪跑不掉，我不知道我的朋友他們只靠一份薪水是怎麼辦到的」。