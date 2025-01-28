夫妻買200年老宅！樓梯下發現「多間密室和通道」　驚嚇畫面曝光

▲夫妻買下老房後，翻修發現不尋常空間。（圖／示意圖／VCG）

記者李振慧／綜合報導

英國一對夫妻買了一棟有著200年歷史的維多利亞式老房，然而2人自行裝修時，發現樓梯下傳出奇怪聲音，打破牆壁後裡面竟然有一扇門，門裡面藏有密室，且密室還連結著許多通道，似乎能通往更多秘密房間。

影片去年在TikTok上曝光後爆紅。這對夫妻在片中表示，他們買了一棟有200年歷史的老房，沒想到自行裝修時，在樓梯下發現神秘空間，可是該空間完全沒有顯示在房產配置圖中，前屋主也完全沒提到過。

影片中可看到，這對夫妻因為聽到奇怪聲音，所以打破樓梯下面的牆，結果在裡面發現神秘空間，2人鼓起勇氣下去後，發現樓梯下面除了有密室，還有多個通道，似乎能通到其他房間。地下空間由於多年沒有被人發現，環境十分陰暗破爛，夫妻倆探險了好一會，最後終於走到盡頭。

宛如恐怖片的影片曝光後，吸引上千網友留言，「地下室好像迷宮」、「這裡鬧鬼了，快搬走吧」，也有網友開玩笑表示，「額外獲得這麼大的空間，其實是賺到了」。還有理性的網友認為，其實地下空間的真相沒有那麼神祕，「那應該給僕人住的地方，維多利亞時代很常見」。