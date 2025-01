才買下新房！男隔天樂透中1千多萬頭獎　嗨爆：剛好付房貸

▲男子買完新房,隔天中大獎。(圖/示意圖/達志影像)

記者李振慧/綜合報導

美國北卡羅來納州一名男子剛買下一棟房子,隔天就發現自己買的彩券中獎,贏得439,527 美元(約台幣1,439萬元),超幸運巧合讓他笑稱,這筆錢剛好可以用來付房貸。

居住在北卡州梅賓(Mebane)的男子墨菲(Benny Murphy),向北卡羅來納州樂透官員表示,去年8月他花費1美元買了一張Cash 5彩券,竟然贏得439,527 美元頭獎。

