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才買下新房！男隔天樂透中1千多萬頭獎　嗨爆：剛好付房貸

▲▼樂透,彩券,中獎。（圖／達志影像／示意圖）

▲男子買完新房，隔天中大獎。（圖／示意圖／達志影像）

記者李振慧／綜合報導

美國北卡羅來納州一名男子剛買下一棟房子，隔天就發現自己買的彩券中獎，贏得439,527 美元（約台幣1,439萬元），超幸運巧合讓他笑稱，這筆錢剛好可以用來付房貸。

居住在北卡州梅賓(Mebane)的男子墨菲(Benny Murphy)，向北卡羅來納州樂透官員表示，去年8月他花費1美元買了一張Cash 5彩券，竟然贏得439,527 美元頭獎。

墨菲領獎時表示，他在買彩券前才剛買了一棟新房子，後來買彩券時，朋友還和他開玩笑，這張彩券如果中獎的話，房貸就可以少付一點了，沒想到預言成真，真的中獎。

墨菲在扣除稅金後，最後開心抱回314,262 美元（約台幣1,029萬元）獎金，他表示，這筆錢除了用來還房貸，計畫釣魚旅行，剩下的將會存起來。

關鍵字：彩券頭獎買房房貸房產雲北卡羅來納州Benny Murphy

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