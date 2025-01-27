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好消息！北市「整宅公辦都更」門檻降了　千戶受惠

▲▼整宅公辦都更二階意願降門檻至8成，千戶即刻受惠 。（圖／翻攝北市都市更新處）

▲▼整宅公辦都更二階意願降門檻至8成，千戶即刻受惠 。（圖／翻攝北市都市更新處）

記者邱晟軒／綜合報導

臺北市政府為加速老舊整建住宅的都市更新，再次加碼推出誘因政策！臺北市都市更新處日前宣布，將公辦都更第二階段的住戶同意門檻從9成調降至8成，估計千戶居民即刻受惠。

更新處表示，臺北市政府已於112年10月公告實施「臺北市整建住宅專案計畫」，推出增加容積獎勵及補助經濟弱勢貸款利息等措施，成功提高整宅居民參與都更的意願。然而，由於整宅屋況日益劣化，公共安全和環境問題日益嚴重，重建迫在眉睫。為縮短整宅方案評估階段的整合時程，北市府今(114)年公告調降「整建住宅專案計畫」公辦都更第二階段意願門檻至8成，加速進入第三階段模擬選屋，幫助住戶明確了解權值、找補金額及房型規劃，更有助於都更意願的整合。

▲▼整宅公辦都更二階意願降門檻至8成，千戶即刻受惠 。（圖／翻攝北市都市更新處）

整建住宅是北市府早期為安置公共工程拆遷戶而興建的，考量到安置需求龐大及拆遷戶經濟狀況，設計為面積約8-15坪的高密度集合住宅，更新整合比一般社區更為困難。許多住戶在說明會上表示，由於社區戶數眾多且產權複雜，加上住戶更迭，導致更新溝通及意願整合極為困難，擔心達到原本9成的意願門檻將耗費大量時間。

考量到整宅建物多逾50年，建築機能不足且住戶對居住安全的需求，市府決定調降第二階段意願門檻至8成，以加速推動更新。以目前推動中的南機場整宅單元五及信維整宅等案為例，若意願整合達8成，即可立即進入第三階段模擬選屋，相關住戶的溝通也將持續進行，以充分了解住戶需求，作為招商的重要基礎；第三階段選配率達9成後將啟動招商。

透過循序漸進的整合，市府希望能凝聚整宅住戶的都更重建意願，並引領其他整宅社區啟動自行整合意願，增加地方信心，展現北市府積極協助整宅改善環境的決心，實現韌性耐災的安居願景。

關鍵字：整宅改善都市更新公辦都更住宅整建都更意願

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