百億豪宅到63樓摩天大樓　台中9大指標建築曝光





▲2025年水湳經貿園區不少公共指標建築完工，更帶領台中走向設計之都，盤點台中市9座國際級建築，不論是民間、公共建設或是商辦案都有代表作品。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

台中以國際建築設計密度之冠聞名，2025年水湳經貿園區不少公共指標建築完工，更帶領台中走向設計之都，盤點台中市9座國際級建築，不論是民間、公共建設或是商辦案都有代表作品，隨著這些作品逐一亮相，再次鞏固台中「全台國際建築密度最高城市」的地位。

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住宅建築包括「寶璽天讚」、「寶輝101 Theater South」、「聯聚理安大廈」、「忠泰老佛爺」。商辦案「台中之鑽」、「聯聚中維大廈」、「興富發惠國90」；公共建築包含「台中巨蛋」、「台中綠美圖」等九大最受期待的國際級建築新作將陸續亮相。

公共建設中最受矚目的則是中央公園特區的「台中綠美圖」，由普立茲克建築獎得獎建築師妹島和世聯手西澤立衛共同打造，整體建築量體群共8棟，透過分齡、分棟的設計，讓讀者可以找到對應的閱讀空間，預計2025年底完工啟用。

另外，位於14期的「台中巨蛋」禮聘日本建築大師隈研吾操刀，結合台中大甲的藺草編織文化，以類似竹簍的外觀打造全台唯一「雙蛋」建築設計，主場館能容納1萬5500人，副場館則有3000至5000座位，預計2030年完工。

▲位於14期的「台中巨蛋」禮聘日本建築大師隈研吾操刀，結合台中大甲的藺草編織文化，以類似竹簍的外觀打造全台唯一「雙蛋」建築設計。（圖／記者陳筱惠翻攝）

由余曉嵐建築師事務所與Aedas總裁Keith Griffiths共同操刀設計的台中商業銀行企業總部「台中之鑽」，在建築設計中融入了財富、珠寶、聚寶盆等意象，呈現出水晶般剔透的外觀，整體高度達 225 公尺，樓高 38 層、地下 10 層，並深達 36 公尺，是全台地下最深的高樓，並榮獲多項國際建築設計大獎的肯定。





▲由余曉嵐建築師事務所與Aedas總裁Keith Griffiths共同操刀設計的台中商業銀行企業總部「台中之鑽」是全台地下最深的高樓。（圖／記者陳筱惠攝）

住宅方面，「寶璽天讚」攜手全球前三大建築事務所「Nikken Sekkei」聯手打造，展現頂尖國際高度，規劃坪數100至130坪、總銷120億元，雙強合作的卓越設計尚未正式推出，便已引起市場熱議。

位於北區科博草悟道上的「忠泰老佛爺」2025年度即將落成，該案不僅是時尚傳奇大師卡爾·拉格斐全球唯一住宅作品，同時也邀請到日本皇室御用景觀設計師三谷康彥、英國地景裝置藝術家沃爾夫岡·巴特瑞斯共同打造34層樓地標建築，規劃70~140坪產品。

基地位於市政北二路、河南路口歌劇院旁的「寶輝101 theater south 」，秉持打造歌劇院聚落的國際格局，外觀設計更由美國超高層權威洛杉磯Johnson Fain建築師事務所主持人Scott Johnson親自操刀，並特別邀請日本前五大營造的日商大林組攜手合作，廣受市場迴響。

▲「聯聚理安大廈」、商辦案「聯聚中維大廈」分別禮聘義大利ACPV及日本建築師隈研吾打造。（圖／記者陳筱惠翻攝）

此外，聯聚建設今年推出的住宅案「聯聚理安大廈」、商辦案「聯聚中維大廈」分別禮聘義大利ACPV及日本建築師隈研吾打造，其中，「聯聚理安大廈」規劃樓高39樓，總戶數74戶，根據實價登錄，高樓層單價更來到每坪127萬，創下台中房市新高價。

台中西屯區「興富發惠國段90地號」的全新商辦大樓，已進入工程階段，找來國際建築事務所「Aedas」設計，建築高達規劃323.5公尺、地上63層、地下8層建築，預計2028年完工。

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