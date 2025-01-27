ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

百億豪宅到63樓摩天大樓　台中9大指標建築曝光

▲▼ 綠美圖曝光 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲2025年水湳經貿園區不少公共指標建築完工，更帶領台中走向設計之都，盤點台中市9座國際級建築，不論是民間、公共建設或是商辦案都有代表作品。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

台中以國際建築設計密度之冠聞名，2025年水湳經貿園區不少公共指標建築完工，更帶領台中走向設計之都，盤點台中市9座國際級建築，不論是民間、公共建設或是商辦案都有代表作品，隨著這些作品逐一亮相，再次鞏固台中「全台國際建築密度最高城市」的地位。

《地產詹哥老實說》EP233／台積電第一排成重災區？　房仲點名高雄4區「仁武缺點最致命」

住宅建築包括「寶璽天讚」、「寶輝101 Theater South」、「聯聚理安大廈」、「忠泰老佛爺」。商辦案「台中之鑽」、「聯聚中維大廈」、「興富發惠國90」；公共建築包含「台中巨蛋」、「台中綠美圖」等九大最受期待的國際級建築新作將陸續亮相。

▲▼ 。（圖／記者陳筱惠攝）

公共建設中最受矚目的則是中央公園特區的「台中綠美圖」，由普立茲克建築獎得獎建築師妹島和世聯手西澤立衛共同打造，整體建築量體群共8棟，透過分齡、分棟的設計，讓讀者可以找到對應的閱讀空間，預計2025年底完工啟用。

另外，位於14期的「台中巨蛋」禮聘日本建築大師隈研吾操刀，結合台中大甲的藺草編織文化，以類似竹簍的外觀打造全台唯一「雙蛋」建築設計，主場館能容納1萬5500人，副場館則有3000至5000座位，預計2030年完工。

▲台中巨蛋。（圖／市府提供）

▲位於14期的「台中巨蛋」禮聘日本建築大師隈研吾操刀，結合台中大甲的藺草編織文化，以類似竹簍的外觀打造全台唯一「雙蛋」建築設計。（圖／記者陳筱惠翻攝）

由余曉嵐建築師事務所與Aedas總裁Keith Griffiths共同操刀設計的台中商業銀行企業總部「台中之鑽」，在建築設計中融入了財富、珠寶、聚寶盆等意象，呈現出水晶般剔透的外觀，整體高度達 225 公尺，樓高 38 層、地下 10 層，並深達 36 公尺，是全台地下最深的高樓，並榮獲多項國際建築設計大獎的肯定。

▲▼台中之鑽，開箱, 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲由余曉嵐建築師事務所與Aedas總裁Keith Griffiths共同操刀設計的台中商業銀行企業總部「台中之鑽」是全台地下最深的高樓。（圖／記者陳筱惠攝）

住宅方面，「寶璽天讚」攜手全球前三大建築事務所「Nikken Sekkei」聯手打造，展現頂尖國際高度，規劃坪數100至130坪、總銷120億元，雙強合作的卓越設計尚未正式推出，便已引起市場熱議。

位於北區科博草悟道上的「忠泰老佛爺」2025年度即將落成，該案不僅是時尚傳奇大師卡爾·拉格斐全球唯一住宅作品，同時也邀請到日本皇室御用景觀設計師三谷康彥、英國地景裝置藝術家沃爾夫岡·巴特瑞斯共同打造34層樓地標建築，規劃70~140坪產品。

基地位於市政北二路、河南路口歌劇院旁的「寶輝101 theater south 」，秉持打造歌劇院聚落的國際格局，外觀設計更由美國超高層權威洛杉磯Johnson Fain建築師事務所主持人Scott Johnson親自操刀，並特別邀請日本前五大營造的日商大林組攜手合作，廣受市場迴響。

▲▼台中,聯聚建設,商辦,隈研吾,聯聚中維大廈,包層,創新高 。（圖／聯聚建設提供）

▲「聯聚理安大廈」、商辦案「聯聚中維大廈」分別禮聘義大利ACPV及日本建築師隈研吾打造。（圖／記者陳筱惠翻攝）

此外，聯聚建設今年推出的住宅案「聯聚理安大廈」、商辦案「聯聚中維大廈」分別禮聘義大利ACPV及日本建築師隈研吾打造，其中，「聯聚理安大廈」規劃樓高39樓，總戶數74戶，根據實價登錄，高樓層單價更來到每坪127萬，創下台中房市新高價。

台中西屯區「興富發惠國段90地號」的全新商辦大樓，已進入工程階段，找來國際建築事務所「Aedas」設計，建築高達規劃323.5公尺、地上63層、地下8層建築，預計2028年完工。

《地產詹哥老實說》EP233／台積電第一排成重災區？　房仲點名高雄4區「仁武缺點最致命」

關鍵字：台中水湳經貿園國際級建築住宅商辦公共建設

分享給朋友：

追蹤我們：

請按讚支持ETtoday房產雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

輕鬆開運！　靈數導師指「專屬九型人格」居家軟裝建議

新的一年即將來臨，無論是事業運、感情運還是整體的生活平衡，家中的小改變可能就是開運的關鍵，根據九型人格的特質，靈數導師賈斯柏Jasper特別整理了九類人群專屬的居家軟裝建議，幫助每個人以最適合自己的方式提升能量，迎接順利的一年。

15分鐘前

早上別急著鋪床！不通風成「塵蟎、臭蟲最愛」　專家揭恐怖後果

你起床後第一件事會做什麼呢？醒來馬上整理床鋪可能是許多人保持整潔的生活習慣，但清潔專家警告，這樣的行為可能適得其反。英國清潔達人Mrs.D建議，起床後應讓床鋪通風至少一小時，否則恐怕成為塵蟎與床蝨（臭蟲）溫床。

1小時前

百億豪宅到63樓摩天大樓　台中9大指標建築曝光

台中以國際建築設計密度之冠聞名，2025年水湳經貿園區不少公共指標建築完工，更帶領台中走向設計之都，盤點台中市9座國際級建築，不論是民間、公共建設或是商辦案都有代表作品，隨著這些作品逐一亮相，再次鞏固台中「全台國際建築密度最高城市」的地位。

2小時前

「根本沒看屋」就買房！夫婦衝著這原因　一點也不後悔

美國一對夫婦在密西根州置產，意外得知隔壁另一棟房子也在出售，儘管屋主不願意開放參觀、根本無從得知任何屋況，他們依然決定咬牙買下，並且對於這個決定「一點也不後悔」。

2小時前

才買下新房！男隔天樂透中1千多萬頭獎　嗨爆：剛好付房貸

美國北卡羅來納州一名男子剛買下一棟房子，隔天就發現自己買的彩券中獎，贏得439,527 美元（約台幣1,439萬元），超幸運巧合讓他笑稱，這筆錢剛好可以用來付房貸。

2小時前

好消息！北市「整宅公辦都更」門檻降了　千戶受惠

臺北市政府為加速老舊整建住宅的都市更新，再次加碼推出誘因政策！臺北市都市更新處宣布，將公辦都更第二階段的住戶同意門檻從9成調降至8成，估計千戶居民即刻受惠。

2小時前

小嫻砸千萬定居屏東　「自帶美肌效果」新居曝光

房屋的裝潢風格最能代表屋主的個性，不少外界對女明星住家的印象，就是家中充滿各種名牌包與高跟鞋，女星小嫻（黃瑜嫻）的新家就充滿她的個人品味，一打開大門就是超像樣品屋的空間，沒有半分女明星住家的感覺。

4小時前

房東突漲房租　三寶媽無力負擔「乾脆住飯店」讚：好像中樂透

美國康乃狄克州一名單親媽媽因為房東突然調漲房租，沒有存款，無力負擔高額租金的她，只好帶著2名孩子住進飯店，沒想到長期住飯店的錢竟然比租房便宜。

4小時前

欠債女「繼承2分之1房產」向老妹借名登記！結局超悲催

一名陳姓女子年輕時欠債，於是將繼承到的2分之1房產，辦理拋棄繼承，並與妹妹口頭約定，等債戶還清後再過戶回來，怎料妹妹後來反悔，氣得她找上律師，但由於提不出任何證據，最終也只能忍痛放棄。

4小時前

台中社宅逾3700戶「興建ing」　還有7案待開工！

國家住宅及都市更新中心（住都中心）在全台各地興辦社會住宅，至今已完工、已決標的戶數已經突破6萬戶。住都中心目前在台中市待開工與進行中有16案，進行中的9案、仍待開工的7案。

5小時前

女店員「英文連珠炮」摃殺價　全程霸氣外露...老外喝西北風

東森房屋 精選好屋

讀者迴響

熱門新聞

住在高速公路中央！　最強釘子戶..

管委會可以直接罰住戶錢嗎？　律..

房東突漲房租　三寶媽租不起房「..

天龍國撿便宜！　399萬買萬華..

這座小鎮「所有居民」住一起

咬牙買14坪房！30歲女心慌「..

中台灣「豪宅一哥」涉超挖賣車位..

與「電梯共壁」的房能買嗎？　網..

男百萬網購現成小屋　開箱片爆紅

欠債女「繼承2分之1房產」向老..

ETtoday房產雲

最新新聞more

輕鬆開運！　靈數導師指「專屬九..

早上別急著鋪床！　不通風成塵蟎..

百億豪宅到63樓摩天大樓　台中..

「沒看屋」就買房　夫婦不後悔原..

才買下新房　男隔天中頭獎「剛好..

好消息！北市「整宅公辦都更」門..

小嫻砸千萬定居屏東　「自帶美肌..

房東突漲房租　三寶媽租不起房「..

欠債女「繼承2分之1房產」向老..

台中社宅逾3700戶「興建in..

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366