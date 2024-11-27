台積電第一排成重災區？　房仲點名高雄4區「仁武缺點最致命」





▲高雄楠梓、橋頭、左營、仁武4大區塊被稱為「台積電第一排」。（圖／記者張雅雲攝）

記者項瀚／台北報導

央行打房，台積電第一排房市成重災區？最新一集《地產詹哥老實說》邀請東森房屋研究中心經理葉沛堯，點出近年受惠台積電、房市大好的4大區塊，包括高雄楠梓、橋頭、左營、仁武，並指出這些區塊的優缺點，認為仁武的缺點最致命，但以投資角度來看，最需擔心的是楠梓。

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葉沛堯表示，2022年8月楠梓產業園區舉行動土典禮，當時高雄市政府也首度證實台積電設廠消息，並在同年9月取得建照，帶動高雄楠梓、橋頭、左營、仁武4區房市，價量齊揚。

以交易量最大的楠梓為例，今年上半年預售交易1131件，平均單價32.2萬元，年增分別達326％、11.8%。成屋部分，上半年共成交2020件，平均單價29.7萬元，分別年增136%、23.8%。

葉沛堯表示，楠梓具交通優勢，除了既有的台鐵網絡，還有捷運紅線，且生活機能成熟，區內就有5個生活圈，此外也具備商業設施、教育資源等條件。

不過，葉沛堯表示：「楠梓最的大問題是，在台積電帶動下，短期推案量太大，現階段遇上央行打房，投資客縮手，市場去化的速度也會放慢，現在不建議投資買盤再出手。」





▲葉沛堯坦言，楠梓區在台積電帶動下，短期推案量太大。（圖／翻攝自《地產詹哥老實說》）

至於左營區，葉沛堯表示，該區是高雄台積電第一排4區中房價最高的，具高鐵優勢，為北高雄重要的交通樞紐，吸引不少外來客，此外也是傳統高雄的中高收入區，消費力高。而缺點就是房價基期高，且開發飽和，沒什麼新案可選。

接下來是橋頭區，葉沛堯表示，該區擁橋頭科技園區，為政府積極推動的重點產業園區，且房價相對親民，「但相對地，該區對園區高度依賴，未來若政策上有些變動、企業外移，恐怕對區域房市產生不小影響。」

而關於仁武區，葉沛堯表示，仁武距離楠梓近，「但最大的缺點是，該區是4大區中唯一沒有捷運通過的區塊，以自住的角度來看，認為也是4大區各自缺點中最致命的。」





▲仁武區沒有捷運通過，成為房市致命傷。（圖／ET資料照）

整體來看，葉沛堯表示，高雄台積電第一排4區線上預售約50場，總戶數破萬，中古待售則約4000多件，量體不小，但觀察央行打房前後，沒有明顯變化，且目前區域供需仍算是合理。

葉沛堯認為，央行打房後，市場上還是可能出現低價拋售，但應屬個案事件。另外他建議民眾，現階段買房不要追高價，並慎選產品，盡量挑選低總價物件，但坪數不要低於15坪，不然可能影響貸款條件。