人口不到300人！　這座小鎮「所有居民」住在同一棟樓

▲惠蒂爾幾乎所有居民都住在同一棟大樓裡。（圖／翻攝begichtowers.com，下同。）

記者吳美依／綜合報導

美國阿拉斯加州小鎮惠蒂爾（Whittier）地處偏遠、人口稀少，所有居民都住在「同一棟」14層樓、近200戶的住宅大樓裡，特殊的居住方式，也被媒體形容為「住在同一個屋簷下的小鎮」。

截至2023年，惠蒂爾人口僅約263人，幾乎所有居民都住在「貝吉奇塔公寓大樓」（Begich Towers Condominium），內部設有郵局、商店、教堂、自助洗衣店、室內遊樂場，甚至還有通往學校的隧道。

惠蒂爾位於阿拉斯加州首府安克拉治（Anchorage）東南方約58英里約（約93公里），儘管氣候潮濕，嚴重缺乏基礎設施，但因為享有震撼人心的自然美景，每年夏天吸引超過70萬旅客，支撐著該州的渡輪、鐵路、貨運、漁業、娛樂與旅遊業。

此外，惠蒂爾的地理位置相當優越，它位於通道運河（The Passage Canal）起點，是當地海上公路系統的重要港口，也是前往威廉王子灣（Prince William Sound）的陸上交通樞紐。



另一方面，惠蒂爾處於安克拉治與阿拉斯加內陸的重要戰略位置，坐落於群山之間，經常被厚厚雲霧遮蓋而難以偵測，加上深水港在冬天也不會結冰，於二戰期間成為美軍重要駐紮地點，直到1960年才撤離。