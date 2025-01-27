房東突漲房租　三寶媽無力負擔「乾脆住飯店」讚：好像中樂透

▲女子租不到房，乾脆住飯店。（圖／示意圖／VCG）

記者李振慧／綜合報導

美國康乃狄克州一名單親媽媽因為房東突然調漲房租，沒有存款，無力負擔高額租金的她，只好帶著2名孩子住進飯店，沒想到長期住飯店的錢竟然比租房便宜。

身為單親媽媽的海耶斯(Suzanne Hayes)，原本與2名孩子一起住在喜愛的租屋中，他們在那裡已經居住了6年，每月都有按時繳交房租，然而去年房東突然決定漲房租，而且只給30天通知，讓無力負擔新房租的她，在臨時找不到新房的情況下無家可歸。

46歲的海耶斯表示，由於她沒有什麼存款，再加上信用評分低於標準，找不到願意把房子租給她的房東，「現在的房租都太誇張了，一般2房至少2,700美元，3房超過3,000美元，遠遠超出我的預算，當我好不容易找到比較適合的房子時，房東又不肯租給我」。

HOME SWEET HOTEL: Suzanne Hayes, a single mom of three, ended up moving into a hotel with her kids after realizing it was less expensive than renting an apartment. Read more about her story: https://t.co/ymnSxArrCN pic.twitter.com/eLDja8WCLB — Fox News (@FoxNews) August 24, 2024

海耶斯由於一直在租屋市場遭到拒絕，最後她改變想法，轉往飯店設施去尋找住所，最後在康乃狄克州埃文(Avon)當地飯店Avon Old Farms Hotel找到一個可居住的2房公寓，每月價格為2,200美元。

海耶斯表示，住在飯店的價錢不但比租房便宜，居住期間還可使用泳池、三溫暖室、餐廳等飯店設施，與飯店清潔打掃服務，舒適的生活環境讓她大呼，「我感覺自己好像中樂透」，雖然住在飯店不是長久之計，但她非常感激能和孩子們找到暫時的容身之所，目前還不確定一家人會在飯店居住多久。