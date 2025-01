房東突漲房租　三寶媽無力負擔「乾脆住飯店」讚：好像中樂透

▲女子租不到房,乾脆住飯店。(圖/示意圖/VCG)

記者李振慧/綜合報導

美國康乃狄克州一名單親媽媽因為房東突然調漲房租,沒有存款,無力負擔高額租金的她,只好帶著2名孩子住進飯店,沒想到長期住飯店的錢竟然比租房便宜。

身為單親媽媽的海耶斯(Suzanne Hayes),原本與2名孩子一起住在喜愛的租屋中,他們在那裡已經居住了6年,每月都有按時繳交房租,然而去年房東突然決定漲房租,而且只給30天通知,讓無力負擔新房租的她,在臨時找不到新房的情況下無家可歸。

46歲的海耶斯表示,由於她沒有什麼存款,再加上信用評分低於標準,找不到願意把房子租給她的房東,「現在的房租都太誇張了,一般2房至少2,700美元,3房超過3,000美元,遠遠超出我的預算,當我好不容易找到比較適合的房子時,房東又不肯租給我」。

