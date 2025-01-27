「根本沒看屋」就買房！夫婦衝著這原因　一點也不後悔

▲美國一對夫妻「根本沒看屋」就買房，卻對於這個決定毫不後悔。（圖／翻攝TikTok@houseontheharbor，下同。）



記者吳美依／綜合報導

美國一對夫婦在密西根州置產，意外得知隔壁另一棟房子也在出售，儘管屋主不願意開放參觀、根本無從得知任何屋況，他們依然決定咬牙買下，並且對於這個決定「一點也不後悔」。

57歲的雷伊（Ray）和53歲的特蕾西（Tracey）多年前就在新布法洛（New Buffalo）置產，他們非常喜歡這一帶的湖畔景致，因此得知隔壁房屋也要出售時，即使一步都不能踏進去，依然決定買下來。

特蕾西向《新聞週刊》表示，「賣家不讓我們進去房子裡，不讓我們看照片，或者告訴我們任何事情，包括平面圖、床位及衛浴數量等。所有的窗戶和門，也被完全遮住了。」

她坦言，夫妻倆根本不知道房子裡面長怎樣、有什麼，「但知道土地本身很有價值，因為它位於湖濱。對我們來說，更有價值的是，因為我們想要避免有人把它拆了，在我們隔壁蓋房子。」

去年12月14日，夫妻倆終於拿到鑰匙，懷著忐忑心情走進去，立刻被混亂環境、遺留下來的雜物數量嚇一跳，「看起來房子好像被洗劫過。」此外，他們也發現整棟房子都很潮濕，一些房間甚至出現水漬及黴菌問題，必須解決才能住人。

雷伊和特蕾西把「舊屋改造」的心路歷程發布在TikTok，吸引了大量網友關注後續發展。他們已經著手清理與打掃，之後才會開始整修，預計至少花費6個月。儘管面臨艱鉅挑戰，特蕾西說夫妻倆「一點也不後悔」，甚至對於即將展開的DIY計畫感到非常興奮。