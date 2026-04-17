預售屋進場「甜蜜點」浮現　3大關鍵促議價空間變大





▲房市相較過去每坪逐案墊高的模式，如今市場轉為求量策略，對消費者而言，議價空間明顯放大。（圖／記者姜國輝攝）

記者陳筱惠／綜合報導

歷經2023年房市高點後，全台預售市場進入修正期，隨著政策緊縮、貸款條件轉嚴，加上營建成本持續墊高，看似艱困的環境中，讓不少購屋族開始思考：現在，是否正是進場預售屋的好時機？

從價格面來看，建商確實出現讓利壓力。逢甲大學土地管理系助理教授楊祥銘觀察：「建商開始採取『調整開價』、『送裝潢』、『附贈家電』等方式變相降價，在房市反轉時形同重新定錨區域行情。相較過去每坪逐案墊高的模式，如今市場轉為買方市場，對消費者而言，議價空間明顯放大。」

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另一方面，預售屋的付款結構，仍具備低門檻優勢。多數個案採「低自備款＋工程期付款」，初期僅需約5%至10%資金即可進場，其餘款項分散於未來3至4年，對資金有限的購屋族來說，有助降低短期負擔，並保留資金彈性。

▲甲山林集團旗下甲山林房地產理財中心，推出專業平台提供一對一諮詢服務，透過資深房產顧問或理財講座，提供房市分析、購屋預算評估與個人化置產建議。（圖／記者姜國輝攝）

從宏觀的角度來看，如今的預售市場進入甜蜜點還有一原因，楊祥銘認為：「營建端近1年包括原物料上漲以及土方處理成本飆升，均使建商利潤遭壓縮。在成本上升、售價難漲的夾擊下，不少建商選擇先求去化、再談利潤，也間接促成這波讓利潮。」

目前預售市場確實出現難得的「價格修正＋議價空間＋低門檻」三大條件，但是否適合進場，仍須回歸個人財務狀況。楊祥銘建議，購屋前應審慎評估未來貸款能力、自備款來源與現金流穩定性，避免過度槓桿操作。

除了價格因素外，也有房產專家指出，整體經濟環境下貨幣購買力持續下滑已是明確趨勢。相較於股市波動劇烈、虛擬資產充滿不確定性，不動產因具備「實體資產」特性，仍被視為相對穩定的資產配置選項，下行到目前市況，已經呈現Ｕ型反轉，自住族與長期置產者可把握政策抑制投機的時機，挑選具備發展潛力與增值條件的區域「理性挑選、從容進場」。

在當前房市下甲山林集團旗下「甲山林房地產理財中心」進一步升級服務內容，推出一對一專業諮詢機制，結合資深房產顧問與理財講座，提供民眾更完整的置產決策支援。

透過精準的市場分析、購屋預算試算與個人化資產配置建議，協助自住族在變動環境中建立清晰進場策略，此類顧問型服務也逐漸成為購屋過程中的重要依據，搭配強化專業服務與客戶關係經營，也提供成家與置產族最具力道的實踐行動。

▲目前預售市場確實出現難得的「價格修正＋議價空間＋低門檻」三大條件 。（AI協作圖／記者陳筱惠製作，經編輯審核）