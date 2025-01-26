天龍國撿便宜！　399萬買萬華套房「10分鐘走到捷運站」

▲觀察天龍國台北市最便宜的待售屋，萬華47年大樓套房開價399萬元。（圖／翻攝自Google Maps）

記者項瀚／台北報導

觀察天龍國台北市最便宜的待售屋，萬華47年大樓套房開價399萬元。房仲表示，該物件走路到捷運西門站約10分鐘，目前帶租約，每月租金1.25萬元，但一層多戶、空氣不流通是抗性。

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觀察《591房屋交易網》，排除地上權、法拍、持分屋等特殊物件後，最便宜的待售房屋為萬華一處大樓套房，權狀約5.8坪，開價399萬元（搜尋時間為2025年1月）。

記者採訪受委託的房仲蔡芳渟，她指出，該物件為「新巴黎大廈」，位於西門町商圈，生活機能方便，該待售物件現有租客承租，每月租金1.25萬元，換算投報可達3%多，自用收租都適合。

不過，蔡芳渟表示，「新巴黎大廈」單層戶數多，以本次待售物件來說，沒有走道以外的對外窗，口氣流通上會是小抗性，另外銀行估價上可能會稍微保守一點，但該物件對於大多客戶來說應不用貸款，「畢竟總價300多萬元，在台北市也已只是其他物件的頭期款。」





▲萬華區套房開價399萬元，成為《591房屋交易網》上台北市最便宜的待售屋。（圖／翻攝自《591房屋交易網》）

攤開實價登錄，「新巴黎大廈」坪數規劃在5.8~11坪，近年成交總價落在300~680萬元。從單價來看，本次待售物件為68.8萬元，而該社區歷史最高成交單價為70.8萬元。

東森房屋研究中心經理葉沛堯表示，西門町有不少套房型產品，根據地段以及屋齡的不同，單價也有頗大差異，「新巴黎大廈」屋齡已達47年，單價行情6~7字頭差不多，而屋齡新穎的產品則可站上百萬，近期西門町一帶甚至有預售套房單價衝破140萬元。

葉沛堯提醒，西門町老套房雖然總價好入手，表面投報也看似不錯但仍要注意屋況，免得入手後東修西修，降低投報表現。此外，「新巴黎大廈」位於環河南路，屬於西門町較偏的地段，整體市容較差，但步行到捷運西門站也約10分鐘。

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