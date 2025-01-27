住在高速公路中央！最強釘子戶「拒絕7百萬補償」　後悔認：賭輸了

▲ 屋主不願拆遷，最終被高速公路包圍。（圖／翻攝自微博）

記者陳宛貞／綜合報導

中國江西金溪縣一條高速公路近日因一棟坐落在路中央的房屋成為奇觀，屋頂幾乎與路面齊平，從空中俯瞰宛如一隻巨大的「眼睛」，被網友戲稱為「金溪之眼」。原來是因屋主不同意拆遷補償條件，使得公路不得不採取繞行方式，不過屋主近日受訪直言「賭輸了」，坦言對當時的決定感到後悔。

綜合陸媒報導，「金溪之眼」位於金溪縣一條高速公路上，目前工程進入最後階段，預計春節前可全面通車。雖然仍在施工，但這棟房子已成為另類的網紅打卡點，吸引眾多民眾前來圍觀拍照。屋主黃平（化名）與11歲的孫子目前仍住在這裡，房子有水有電，但四周被擋土牆圍住，只能從橋洞進出，令黃平坦言，雖然因尚未通車暫無噪音干擾，仍擔心未來生活品質會受到影響。

這間房子共有2層樓，為保障住戶外出與基本生活需求，施工單位起初預留排水管道及涵管通行，後來因輿論爭議，涵管已被封堵，改以橋洞一側的門洞進出。

黃平透露，當地政府提出的拆遷補償為160萬人民幣（約新台幣718萬）和2棟房，但他並未接受，後來政府曾答應將補償條件提高成3棟房，但因另一棟面積達160平方公尺的房屋已被拆除，且未獲賠償，雙方仍未達成一致。

黃平已花費近十萬元聘請北京律師提起訴訟，目前案件尚未開庭。他坦言，「如果時間能倒流，我想同意當時的拆遷條件，現在就像『賭』輸了，會有點後悔」。而金溪縣委書記則稱，因屋主不滿補償條件不願拆遷，長時間協商無果後縣政府才選擇繞道方案，以推動高速公路工程。