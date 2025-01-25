與「電梯共壁」的房能買嗎？　網一面倒：這無解

▲與電梯共壁的房子可以買嗎？（示意圖／取自Pixabay）

記者曾筠淇／綜合報導

有些人特別怕噪音，細微的聲音也沒辦法忍受。近日有網友發文表示，他朋友看到一個很喜歡的房子，但缺點是客廳、書房都和電梯共壁，他上網查詢後，發現有些人覺得沒影響，但也有人覺得難免有聲音，因此他就想知道，裝隔音牆是否可以改善？對此，信義房屋專家表示，其實也不一定，如果有疑慮可能還是要看別間。

有網友在PTT的home-sale板上，以「電梯共壁請教」為標題發文，提到他的朋友最近看中一間房子，實在很喜歡，但缺點就是客廳和書房與電梯共壁。雖然銷售、建商都說，現在是採用無齒輪的電梯，基本上沒有聲音，但他查詢過後，發現大家的看法兩極，有些人覺得沒影響，也有些人還是會聽到噪音，因此他想知道，如果另外裝隔音牆的話，是不是能降低影響呢？

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「別想了。電梯共壁最大的問題是低頻聲，這無解，隔音牆對低頻聲的作用趨近於0」、「電梯上樓、電梯下樓、電梯門要關了、15樓到了」、「簡單說會怕就不要買，就算現在新的沒聲音，磨耗個幾年開始有聲音怎麼辦」、「這戶應該比較便宜吧？隔音牆沒有用，不用浪費錢，對聲音敏感看別間」。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，裝隔音牆有沒有用其實很不一定，因為也不確定聲音是怎麼傳來的，會不會是透過牆壁共振，所以如果會有疑慮，可能還是要考慮是不是要看別間。至於房價部分，曾敬德也說，與電梯共壁的房子也未必有比較便宜的價格，還是要看有沒有實質影響。

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