50年老屋能住嗎？網喊「等都更」　專家吐實話：要考量的東西很多

▲50年的老屋能住嗎？（示意圖／記者周宸亘攝）

記者曾筠淇／綜合報導

買房要考慮的事情有很多，其中也包含屋齡。近日就有網友發文表示，父母前陣子繼承到台北蛋黃區的房子，不過屋齡已經50年，這樣會有安全問題嗎？貼文曝光後，引起討論，其中還有人提到「都更」。針對都更，信義房屋專家坦言，這要考量的東西很多，像是房價、戶數等。

有網友在Dcard上，以「50年老屋能住嗎」為標題發文，提到她前陣子才得知，父母繼承到台北蛋黃區的房子，該房以及他們現在住的公寓，屋齡都是50年以上。因此她就想知道，如果住在老屋裡面的話，會不會有安全方面的問題呢？

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「保養得當，其實都不會有什麼問題，若有疑慮，可以請專業人士到場勘查給份報告」、「如果有疑慮可以找建築師或結構技師實際到現場確認比較好喔」、「要留預算整理翻新喔，不然入住就不好施工了」。也有網友表示，「覺得不安全就賣掉，以後只會越放越老，除非想等都更」、「等都更」。

對於老房，有些網友覺得可以賣掉，也有些人覺得不妨等都更。信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，其實台北的房子就算屋齡高，都還是有一定價值；至於都更，要考量的東西很多，必須先看有沒有未來性，像是房子有幾層樓？看周邊的房價，「房價越高越好」，以及看路寬、會不會戶數很多，「很多戶則難度高」，最後當然也要看鄰居是否有都更共識。