透天厝房價「漲幅相對有限？」　網搖頭曝關鍵：才是重點

▲透天厝的房價比較不會有明顯漲跌？（示意圖／取自stocksnap）

記者曾筠淇／綜合報導

近日有網友發文表示，透天厝的房價往往較高，但基本上投資客也不太會選透天厝來投資，也就是說，會選擇透天厝的人應該是有剛性需求，這樣相較於大樓，透天厝是否比較不太可能跌？只是漲幅也有限？對此，信義房屋專家表示，其實不一定，主要還是看地段。

有網友在PTT的home-sale板上，以「透天是不是最不可能跌價的」為標題發文，提到在未來的10至15年左右，透天厝是不是最不可能跌價？因為不管位置多偏遠，透天厝都有一定的價格在，此外，投資客通常也不會選擇透天厝來投資，也就是說，會選擇購買透天厝的人，應該都是有剛性需求的，這樣是否代表大樓比較不會跌？只是漲幅也相對有限呢？

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「透天不會跌價，但高總價出售就是問題，買一間漲幅低的房要幹嘛」、「我覺得公寓才是最不可能跌價」、「我買的透天最近就跌價了，但未來一定會再上去，透天最大的問題，老了走不動又沒電梯」。還有網友認為，「還是看地段」、「地點才是重點」、「看地段吧」。

▲房價漲跌主要還是看地段。（示意圖／取自Pixabay）

也有網友點出，「社區型透天明明就會漲」、「社區透天會漲喔，我這邊十年大概也有漲四成」、「社區型怎可能不會漲」、「社區型透天不會漲？我會笑死」。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德對此表示，其實不一定，主要還是看地段，有些地方的透天厝一開始購入時可能沒這麼貴，但後來會翻起來，而且有些透天的土地還是蠻保值的。