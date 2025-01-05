重劃區一樓店面「為何比較少見小吃店？」　專家曝2原因

▲重劃區、舊市區的店租通常有一定落差。（示意圖／記者陳筱惠攝，下同）

記者曾筠淇／綜合報導

重劃區的房價通常會比較高，連帶一樓店面的店租也會比較貴一點，近日就有網友好奇，如果因為重劃區店租貴，而讓店家選擇舊市區的店面，這樣會讓舊市區的店租也跟著上漲嗎？貼文曝光後，引發討論，信義房屋專家則表示，其實重劃區、舊市區各有各的客群，所以其實不見得。

這名網友在PTT的home-sale板上，以「重劃區一樓店面功能」為標題發文，提到重劃區的房價通常會比較高一點，所以一樓店面的店租也往往高於舊市區。因此他認為，應該有一些店家會為了節省店租成本，選擇租舊市區的店面，這樣舊市區的店面會因此漲價嗎？

原PO也好奇，舊市區的店面會不會連帶影響都更的機會？再導致人群往重劃區集中？並造成商圈轉移？

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「你這問題很難，但我眼睛看到的，重劃區的商圈要真的形成，中間要經歷很多輪的倒閉換老闆」、「跑去開店的，常常血本無歸」、「醫生買來開診所超我多」、「我住的重劃區一開始會開超商、診所、房仲，比較發展起來後，手搖、麵包店、銀行、餐飲，但基本都是不方便網購的才比較開得起來」、「真的只有超商、診所、房仲、全聯」。

對於重劃區、舊市區的店面，信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，其實兩者各有各的客群，所以也不見得會因為店面租金問題，讓某類型的店家因此跑去舊市區。

另外，為何重劃區一樓店面比較常會租給診所、房仲，而較少看到小吃店？曾敬德透露，對小吃店來說，可能會因為店租而遲疑；對房東來說，其實也會考慮，因為做吃的可能會油油的，甚至還可能面臨鄰居檢舉的問題。