20到40歲首選新成屋！10年來年輕人購屋習慣變了　原因曝光

▲買房不再買老屋？20至40歲購新成屋比例創新高。（圖／記者董美琪攝）



記者董美琪／綜合報導

住商機構22日表示，受惠於政府優惠貸款等利多政策，20至40歲年輕族群近年成為購屋市場新主力。根據聯徵中心資料，2024年該族群申辦房貸購置的房產中，47.8%買屋齡0至3年的新成屋，比2015年30.3%大增17.5個百分點，顯示新成屋已成為年輕購屋族首選。

住商機構指出，2015年時，20至40歲購屋族申請房貸的物件中，屋齡15至30年者占比最高（31.3%），屋齡0至3年的新屋居次（30.3%）。但到了2024年，購買屋齡0至3年新成屋的比重提升至47.8%，案件數與占比皆創下10年新高。

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大家房屋企劃研究室公關主任賴志昶分析，早期年輕購屋族多因資產有限，偏好總價較低的高齡中古屋。隨著近年政府多次打炒房，市場投資風氣降溫，首購族成為主力，建商也順勢推出低首付等誘因，年輕人對新成屋的青睞明顯增加，減少對需要整修或無電梯中古屋的依賴。

由於2020年後房市大幅成長，建商推案量激增，且集中於2024、2025年交屋，使新案交屋與房貸申辦案件同步大增。

住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨提醒，預售屋與中古屋各有優缺點。預售屋自備款低、付款彈性，適合資金有限但收入穩定的購屋族，而新案房價較高，交屋品質具不確定性；中古屋則因總價較低、屋況看得見且有些地段具有潛在都更效益，但須留意裝修及維修費用。