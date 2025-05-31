大安區「百年高職」危樓仍招生！　辦公教學都在這

▲東方工商的中正樓面被貼上建物不合格貼紙，讓師生及家長非常不安。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

位在台北市信義路四段的私立東方工商，已建校百年，藝人坣娜也是該校校友，不過近期卻有該校學生家長向本刊爆料，指稱該校的中正樓在5年前就因耐震結構不合格，被北市府都發局列為危樓，不過校方沒有針對該樓進行維修補強，仍讓師生持續在該樓內辦公、教學，而校方現還祭出多項學雜費全免、獎學金方案招生，為了師生安全，呼籲教育局應好好監督。

曾名列北市傳說私校「東南西北中」之一的東方工商，遭學生家長Ａ先生指控強迫學生在危樓中上課，Ａ先生指出，東方工商位在北市大安區精華地段，但校內的中正樓耐震結構不合格已長達5年，該樓外牆還在去年底被貼上危樓告示，師生到該樓上課、上班都非常不安，他曾因擔心有安全疑慮，轉向教育局舉報，但教育局卻僅回覆「限期改善」，認為校方及教育局沒有作為。

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本刊調查，東方工商的中正樓，樓高6層，建於1979年，屋齡已有46年，內部設有禮堂、辦公室、圖書館、實習教室、專業教室及普通教室等，在該校使用率很高。

▲東方工商的中正樓，內部多處牆面脫落斑駁，校方卻遲未整修。

台北市政府教育局回覆表示，私立東方工商中正樓經都市發展局張貼為「建築物耐震補強檢查不合格場所」，經確認後，是因該校未依規定辦理「建築物公共安全耐震能力評估檢查申報」，違反《建築法》第77條第3項規定。

教育局指出，學校完成相關申報作業後，建管處已於5月將「不合格場所」公告卸除，該局高度重視校園安全，已立即督導東方工商辦理中正樓耐震補強工程，學生目前已安置於耐震評估合格的科技大樓上課，並將持續追蹤，以確保學生學習環境安全無虞。



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