月花2萬租屋「存到頭期款」卻猶豫了！網曝1狀況：繼續租房就好

▲原PO很猶豫該不該買房。（示意圖／資料照）



記者施怡妏／綜合報導

擁有理想中的家，是許多人心中的願望。然而，在房價持續飆升的現代社會，買房對大多數人來說可能只是遙不可及的夢想，就有網友表示，已存到一筆自備款足夠買房，目前住在每月租金2萬元的房子，不知道該買一間房自住，還是繼續租屋好？對此，網友認為，如果是不婚不生，其實不需要買房。

有網友在Dcard發文，「買房有這個必要性嗎？」目前擁有足夠的存款可以買房，目前在外租屋，每月支付2萬元的租金，「最近有個想法，與其一直繳租金給房東，不如把身上的錢丟出來買房子，自己繳房貸」，因此很猶豫，該把錢拿出來買房，還是繼續租屋繳房租就好。

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貼文曝光，網友認為，如果是不婚不生，打算單身過一輩子的話，的確不需要買房，「如果我不婚不生，家裡有房繼承，我應該不會買房」、「不婚不生不用買，繳完40年房貸你也7、80歲，沒小孩繼承房子就送給政府了」。

不過也有買房的網友大讚，「買了5年後會感謝自己」、「買房要衝動，不用考慮買下去就對了，當作存錢」、「在台灣高齡人要租房子，有很多房東不願意」、「我租房10年，回頭看已經送給房東100多萬，才轉念買房自住用」、「有房子的踏實感，自己擁有掌控權，能隨心所欲變更屋內所有東西，是真正屋主的心境真的很棒，真的把錢錢變成自己喜歡的樣子」。