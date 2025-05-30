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建商爆倒閉！「老闆捲款跑路」預售屋爛尾　買家2400萬頭期款賠光

▲▼嘉義建商驚爆倒閉捲款落跑！19戶2400萬頭期款打水漂（圖／翻攝自Google街景）

▲嘉義建商爆倒閉「老闆捲款跑了」建案爛尾，買家2400萬頭期款全掰。（圖／翻攝自Google街景）

記者趙蔡州／綜合報導

花蓮老牌建商太極建設5月中才爆出倒閉、房屋爛尾，不料嘉義知名建商「鉅泓建設」近日也驚傳倒閉、老闆捲款跑路，導致公司推出的預售屋「臻品舞」蓋到一半慘成爛尾樓，所有買家支付的2400萬頭期款恐通通血本無歸，實際打電話向建設公司求證，公司的電話號碼也已成空號。

原PO在《Dcard》指控，他買了鉅泓建設推出的預售屋「臻品舞」，原訂2024年4月交付，但建商多次以疫情為由延遲日期，他體諒建商的難處，願意以建商的交付時間為準，直到今年初大樓已蓋好封頂，室內裝修也完成，但2月申請使用執照被退件後，建商又開始推遲交屋，沒想到噩夢就來了

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原PO說，建商名下其他公司跳票、法人被多筆強制執行，建案土地早在2022年就被抵押，然後又被二胎貸款、負債廠商開始申請支付命令和強制執行，但上述狀況建商皆未向購屋戶說明，如今建商跑路、建案已經爛尾，19戶投入的2400多萬元頭期款恐全部打水漂。

原PO悲傷說，「原本買的成家厝，現在變成賠家厝，讓原本就不富裕的家庭直接變的貧窮，百萬多元的頭期款，我努力省吃儉用6年才存到，怎麼說沒有就沒有了」。受害買家目前正在準備法律行動，希望能藉由訴訟挽回損失、討回血汗錢。

關鍵字：預售屋鉅泓建設

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