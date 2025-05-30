婚前同居過！夫妻「分房睡」親友卻喊怪　網秒懂原因：感情一樣好

▲有些夫妻會「分房睡」。（示意圖／取自Pixabay）

記者曾筠淇／綜合報導

每個人的睡眠習慣可能不太一樣，夫妻分房睡，是常見的嗎？近日就有網友發文表示，因為她跟老公的睡眠習慣、時間都不同，因此婚後便一人睡一間房間，然而，她身邊的親友都覺得這樣很奇怪，所以她便好奇，分房睡的夫妻多嗎？貼文曝光後，引發討論。

女網友在Dcard上，以「夫妻分房睡常見嗎」為標題發文，提到她和老公在婚前有同居一段時間，因為睡覺習慣、時間不同，加上兩人都喜歡有自己的空間，所以婚後買房，他們就有共識一人一間房間。

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不過原PO透露，當她和親友分享此事時，大家都覺得很奇怪、無法理解，因此她就想知道，有多少夫妻是不睡在一起的？大家覺得有什麼好處和壞處？或者是基於什麼原因才沒有睡在一起的呢？她最後也放閃，雖然她和老公沒睡同間房，但對方還按照她的喜好設計她的房間，讓她覺得很貼心。

貼文曝光後，不少網友都回應，「分房多年囉。因我睡眠品質很差，所以先生讓我睡主臥，想說這樣我比較好睡」、「身邊同事蠻多人分房睡，不外乎分開睡眠品質提升，秒睡而且吵不醒的人，就沒分房的問題」、「我公公婆婆偶爾分房睡，婆婆淺眠，看他們感情還是超好、非常緊密，所以真的都是有沒有心的問題」、「聽過很多夫妻其實都是分房睡的，有的人真的睡一起睡不好，那倒不如分開睡，感情也一樣可以很好」。