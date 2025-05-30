「小換大」族群出籠　台南總價1800萬起換屋宅正夯

▲台南購屋族以園區相關就業族群為主，儘管房市買氣冷，受影響程度相對有限，反倒吸引一批換屋族伺機進場。（圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

央行第七波信用管制政策實施後，房市持續轉冷，近期又有美國總統川普推動關稅政策，連帶影響民眾購屋信心。信義房屋專家表示，台南因整體房市以園區相關就業族群為主，受影響程度相對有限，反倒吸引一批換屋族伺機進場，總價多落在1800~2800萬元間。

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近期全台房市買氣不振，信義房屋台南民生店協理張榮表示，大台南地區購屋族群多為科學園區及周邊產業的就業人口，由於產業運作穩定，整體房市並未出現大幅波動。

張榮指出，雖然國際政經局勢動盪，確實對股市資金流動產生一定影響，使部分買方延後交屋時程，但台南並未出現解約或拋售潮，顯示市場仍具一定韌性。

尤其近期台南房市主流客層已從過往的投資型買盤，轉為以首購族與換屋族為主，有空間升級需求的小換大族群，近期積極入市。

▲新推案為控制總價，多以小2房為主，3房供給大幅減少，換屋型買家只好轉往中古市場購屋。（圖／記者張雅雲攝）

台南市代銷公會榮譽理事長陳雨利說：「現階段出籠的換屋族，大多是自住多年，隨家庭成員增加，或是需要更大的居住空間，開始趁議價空間變大時，尋找合適標的。」

陳雨利分析，台南前幾年房價飆漲，新推案為控制總價，多以小2房為主，3房供給大幅減少，換屋型買家只好轉往中古市場購屋，近期詢問度大增。

張榮說：「目前市場上釋出的換屋型物件，多為總坪數約35~60坪、總價帶1800~2800萬元，屋齡5~10年的大樓為主。」張榮指出，這類產品供給量增加，一方面來自屋主已持有5年以上、早期取得具備價格利差優勢，另一方面則是面對市場不確定性，屋主出場意願提高，連帶供給量也開始增加。

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