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房市降溫衝擊高雄 　「跌幅最高行政區」均價重回1字頭

▲▼高雄,大寮站,公辦都更,81期重劃區,大寮版農16 。（圖／記者張雅雲攝）

▲房仲根據實登統計今年第1季房價，與去年同期相比，高雄房價走勢出現顯著分化，跌幅最多為大寮區高達16.4%。（示意圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

受護國神山與產業園區的強力加持，高雄房市近年買氣快速升溫，房價屢創新高，房仲根據實登統計今年第1季房價，與去年同期相比，高雄房價僅前鎮區與前金區房價維持正成長，其餘行政區則全面回落，跌幅最多為大寮區高達16.4%，均價重回1字頭。

《地產詹哥老實說》EP258／房市「價撐量縮」　內行祭亂世買房生存指南：避免套在高點

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中信房屋研展室彙整實價登錄資料，針對交易件數達50件以上行政區進行統計，發現近一年僅前鎮區與前金區房價維持正成長，分別為4.9%、0.7%，其餘行政區房價全面下跌，跌幅從0.7%~16.4%，最高為大寮區，今年Q1均價為18.3萬元，從去年同期21.9萬元跌回1字頭。

中信房屋研展室副理莊思敏指出，高雄房價回檔主要受到3因素影響。首先，市場觀望氣氛濃厚，買方追價意願減弱，直接削弱房價上漲動能。其次，新建案價格居高不下，促使部分購屋族轉向價格較實惠的中古屋，進而拉低整體成交均價。

此外，中古屋屋主多持有年限長、取得成本低，在買氣低迷下，部分屋主因資金需求心態放軟，願意擴大讓利幅度以加速成交。

行政區 2024年Q1 平均房價 (萬/坪) 2025年Q1 平均房價 (萬/坪) 增減幅 (%)
前鎮區 28.5 29.9 4.9
前金區 29 29.2 0.7
楠梓區 27.9 27.7 -0.7
仁武區 29.2 28.5 -2.4
鼓山區 34.8 33.5 -3.7
鳳山區 26.8 26.6 -0.7
三民區 27.3 26.8 -1.8
新興區 27.2 25.2 -7.4
左營區 32.2 30.1 -6.6
茄萣區 22.5 20.8 -7.6
小港區 21 18.0 -14.3
大寮區 21.9 18.3 -16.4

▲近一年高雄主要行政區平均房價變化。資料來源：實價登錄、中信房屋。（ETtoday製表）

至於大寮區成為近一年房價跌幅最大的區域，中信房屋澄清文山加盟店店長潘素珍解釋，大寮區位於高雄外圍，近年受惠於精華區人口外溢、捷運橘線、81期重劃區及和發產業園區等利多題材，吸引建商積極推案，新建案價格普遍從每坪20萬元起跳，部分預售案甚至逼近30萬元。

然而，區內大量屋齡較高的中古屋成交單價多落在每坪12~16萬元，新舊屋價格落差顯著。隨買氣降溫，投資客退場，自住客群成為主力，購屋決策轉趨保守，導致大寮區整體均價下修，跌幅突出。

高雄市仲介公會副理事長陳揚智表示，前鎮區與前金區房價表現穩健，仍出現微幅正成長，主因是2區為南高傳統蛋黃區，有不少豪宅聚落，區域生活機能成熟，且以自住族群為主，房價支撐力強。

同時，2區均鄰近亞灣及高雄軟體園區，受惠產業進駐與公共建設等利多議題，即使整體市場買氣回溫，房價表現也相當抗跌。

《地產詹哥老實說》EP258／房市「價撐量縮」　內行祭亂世買房生存指南：避免套在高點

關鍵字：高雄房市房價大寮區中古屋南高豪宅中信房屋

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